Ginnastica artistica, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo: torna Elisa Iorio, Cottbus apre la stagione

La stagione della grande ginnastica artistica si aprirà nel weekend del 19-22 febbraio con la prima tappa della Coppa del Mondo, il massimo circuito internazionale itinerante riservato alle singole specialità. L’appuntamento è a Cottbus (Germania), dove praticamente tutti gli atleti faranno il proprio debutto in questa annata agonistica, che culminerà con gli Europei ad agosto e i Mondiali a ottobre, qualificanti alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

L’Italia sarà presente in terra tedesca con quattro uomini e quattro donne. Il CT Giuseppe Cocciaro ha chiamato Yumin Abbadini (particolarmente atteso alla sbarra e al corpo libero), Tommaso Brugnami (un riferimento al quadrato), Ares Federici e Gabriele Targhetta (a un soffio dal podio al cavallo con maniglie nell’ultima rassegna iridata).

Il CT Enrico Casella ha selezionato Elisa Iorio (al rientro internazionale dopo l’infortunio patito alle Olimpiadi di Parigi 2024 e costato un lungo recupero), Giulia Perotti (finalista al corpo libero agli ultimi Mondiali), Emma Fioravanti ed Emma Puato. Le giovani Fate saranno seguite da Enrico Pozzo e Tiziana Di Pilato, mentre i ragazzi saranno accompagnati da Alberto Busnari e Gianmatteo Centazzo.

Il programma sarà il consueto delle tappe di Coppa del Mondo: giovedì e venerdì spazio alle qualificazioni, nel fine settimana spazio alle finali aperte ai migliori otto del turno preliminare. Occorrerà poi aspettare la settimana successiva per gustarsi la prima tappa della Serie A1, in programma sabato 28 febbraio al PalaPanini di Modena.

CONVOCATI ITALIA COPPA DEL MONDO GINNASTICA ARTISTICA A COTTBUS

UOMINI: Yumin Abbadini, Tommaso Brugnami, Ares Federici, Gabriele Targhetta.

DONNE: Elisa Iorio, Giulia Perotti, Emma Fioravanti, Emma Puato.