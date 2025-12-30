Ginnastica artistica, l’Italia spera di tornare al completo nel 2026 con le Fate. Doppio impegno ravvicinato da fronteggiare

La nuova stagione ormai alle porte sarà nei fatti compressa in due mesi per quanto riguarda la ginnastica artistica: sarà quello il lasso temporale in cui si disputeranno i due eventi di punta del 2026, ovvero gli Europei (a metà agosto in quel di Zagabria) e i Mondiali (nella seconda parte di ottobre a Rotterdam). La rassegna continentale è stata spostata dalla sua abituale collocazione primaverile e animerà l’estate, mentre la rassegna iridata conserverà la sua finestra autunnale.

Tra l’altro ai Mondiali verranno assegnati anche i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 (il meccanismo deve ancora essere ufficializzato, ma le squadre che saliranno sul podio nel team event verranno premiate con i tagliandi a cinque cerchi), dunque bisognerà investire tutto sull’avventura nei Paesi Bassi. L’Italia sarà chiamata a ribadire il proprio status internazionale dopo aver conquistato l’argento ai Giochi di Parigi 2026, con l’auspicio che il DT Enrico Casella possa avere a disposizione la rosa al completo.

Alice D’Amato e Manila Esposito non hanno preso parte agli ultimi Mondiali, hanno preferito recuperare al meglio la propria condizione fisica nell’anno post-olimpico (pur brillando in primavera agli Europei) e nel 2026 saranno particolarmente su tutti gli attrezzi, da fari della nostra Nazionale dopo i grandi trionfi degli ultimi anni. Asia D’Amato è stata definitivamente recuperata come testimonia il quinto posto conseguito nell’all-around di Anversa e rappresenterà un altro elemento di spessore per la Nazionale.

Angela Andreoli ed Elisa Iorio hanno dovuto affrontare un 2025 molto difficile a causa della riabilitazione, ma sono ormai pronte a tornare a tutti gli effetti e a offrire il loro contributo dopo essere state impeccabili nella corsa verso il secondo posto alle ultime Olimpiadi. Giovani promesse come Giulia Perotti (finalista al corpo libero agli ultimi Mondiali), Sofia Tonelli (bronzo alla trave agli ultimi Europei), Emma Fioravanti arricchiranno la rosa in cui entreranno anche le nuove seniores Eleonora Calaciura, Anthea Sisio, Alessia Cortellino, Ludovica Usuelli.