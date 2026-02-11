Dietro ogni grande medaglia c’è una visione, un metodo e una mente capace di guardare oltre il presente. A Ginnasticomania arriva Enrico Casella, CT della Nazionale Italiana di ginnastica artistica, uno degli allenatori più influenti della storia recente dello sport azzurro. Casella è il tecnico che ha accompagnato Vanessa Ferrari fino all’argento olimpico al corpo libero ai Giochi di Tokyo, e che a Parigi ha guidato l’Italia femminile verso risultati storici: l’argento olimpico a squadre, l’oro individuale di Alice D’Amato e il bronzo di Manila Esposito, scrivendo una delle pagine più importanti della ginnastica italiana. In dialogo con Chiara Sani, il CT azzurro racconta il dietro le quinte delle medaglie, il lavoro quotidiano in palestra, la costruzione mentale delle campionesse, la gestione della pressione olimpica e i prossimi grandi obiettivi della Nazionale. Un viaggio esclusivo tra metodo, leadership, talento e visione, per capire come si costruisce l’eccellenza e come si trasforma una promessa in storia.