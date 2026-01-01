Ginnastica artistica, l’Italia si coccola nuove seniores: chi sono i rinforzi verso le Olimpiadi 2028

Il 2026 è entrato da poche ore nelle nostre vite e, come sempre, il nuovo anno porta con sé delle importanti novità nell’universo della ginnastica artistica: alcune atlete, infatti, fanno automaticamente il salto di categoria, passando dalle juniores alle seniores. Tante giovani promesse lasciano le under 16 e sono pronte a cimentarsi con i massimi livelli internazionali, a cominciare dagli Europei e dai Mondiali di ottobre, primo evento qualificante alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Questa volta tocca alla classe 2010 e l’Italia si coccola alcuni talenti molto interessanti. Dal database di World Gymnastics (la Federazione Internazionale), sono nove le azzurre in possesso della licenza internazionale e interessate da questa novità. Due elementi erano presenti ai Mondiali juniores disputati a Manila nel mese di novembre: Eleonora Calaciura e Anthea Sisio, due validi ginnaste con degli interessanti margini di miglioramento e che potrebbero rafforzare la rosa del DT Enrico Casella.

Soffermiamoci su due aspetti interessanti: Anthea Sisio ha già eseguito il doppio avvitamento al volteggio in Serie A1 con l’Artistica 81 Trieste e a Jesolo (purtroppo infortunandosi) e al recente Torneo di Combs la Ville si è imposta proprio alla tavola; Eleonora Calaciura (Juventus Nova Melzo), invece, è stata quinta ha al corpo libero e undicesima nell’all-around durante la recente rassegna iridata di categoria.

A Combs La Ville, che da sempre è un torneo di riferimento per le under 16, avevano gareggiato anche Alessia Carol Cortellino (Ginnastica Cernuschese) e Ludovica Usuelli (Milanese Forza e Coraggio), commettendo qualche sbavatura che servirà per crescere e che farà da trampolino futuro per i prossimi anni. Lasceranno la categoria junior anche Sofia Bianchi, Alessia Cepparulo, Ginevra Facciolini, Vittoria Ferrarini, Alessia Marena.

ITALIANE SENIORES GINNASTICA ARTISTICA NEL 2026

Sofia Bianchi

Eleonora Calaciura

Alessia Cepparulo

Alessia Carol Cortellino

Ginevra Facciolini

Vittoria Ferrarini

Alessia Marena

Anthea Sisio

Ludovica Uselli