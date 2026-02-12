Francesca Lollobrigida: “È stata una gara più tattica, l’abbiamo studiata a tavolino”

Francesca Lollobrigida ha concesso un clamoroso bis, conquistando la medaglia d’oro anche nei 5000 metri femminili dello speed skating (dopo aver già vinto i 3000) alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: l’azzurra dopo la cerimonia di premiazione ha parlato ai microfoni di Eurosport, ai quali ha descritto le sensazioni provate prima e durante la propria prestazione.

L’azzurra sottolinea l’ulteriore difficoltà avuta in gara: “Io sto bene e sono contenta, non era facile perché comunque sapevo di correre da sola, perché con Martina Sablikova, è una mia amica, ci siamo sentite e lei, giustamente, io avrei fatto lo stesso, anche se non stava al 100% è partita perché se lo meritava, è una leggenda del pattinaggio, e per questo ci siamo anche abbracciate, sia prima della gara che dopo“.

Le emozioni vissute durante la prova: “Sapevo di dover fare il mio personale, anche il record italiano per poterle battere, è stato bello perché vedevo anch’io, soprattutto dopo l’arrivo, il colore verde. È stata una gara più tattica, perché nei 3000 parti a bomba e devi arrivare a bomba, neanche vedevo i tempi, questa volta con Marchetto ed Anesi l’abbiamo studiata a tavolino, perché dovevo per forza vederli, ci siamo detti un po’ di segnali per cercare di capire se fossi in vantaggio o meno, e alla fine… sprint finale!“.