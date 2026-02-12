Milano Cortina 2026OlimpiadiSci di fondoSci NordicoSport Invernali
Startlist 10 km tl maschile sci di fondo, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani
10 km a tecnica libera con partenza a intervalli di scena domani a Tesero, in Val di Fiemme, per continuare le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 nello sci di fondo. Dalle 11:45 di nuovo in scena una delle gare più iconiche, e senz’altro anche più partecipate, del panorama di questa disciplina nell’intero contesto olimpico.
Vedremo il terzo successo per Johannes Hoesflot Klaebo? Forse sì, forse no. Certo è che questa è una gara che non sempre riesce a vincere, anche se di successi ne ha ottenuti tanti anche andando da solo contro il cronometro. Com’è come non è, la concorrenza stavolta è tanta. E non solo in Norvegia, anche se sono proprio i norvegesi i grandi dominatori della questione.
L’Italia non schiera Federico Pellegrino ed Elia Barp, volendo in un certo senso puntare al risparmio nei confronti dell’uno e dell’altro: la team sprint, la più grande carta da medaglia che abbiamo, è vicina. Dentro Simone Daprà, Martino Carollo, Davide Graz (probabilmente quello con più possibilità di buon risultato) e Simone Mocellini per una competizione che stavolta si vivrà in un certo senso in tono minore.
La 10 km tl maschile di domani alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si disputerà a partire dalle ore 11:45. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Rai2 e in diretta streaming su Discovery+, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.
A CHE ORA LO SCI DI FONDO DOMANI ALLE OLIMPIADI
Venerdì 13 febbraio
Ore 11:45 10 km TL a intervalli maschile a Tesero, Val di Fiemme (Italia) – Diretta tv su Rai2
PROGRAMMA SCI DI FONDO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai2
Diretta streaming: RaiPlay, Discovery+, HBO Max, Eurosport 1, DAZN
Diretta testuale: OA Sport
PETTORALI DI PARTENZA 10 KM TL MASCHILE OLIMPIADI 2026
1 PEPENE Paul Constantin ROU 11:45:30
2 LISOHOR Oleksandr UKR 11:46:00
3 STERN Nejc SLO 11:46:30
4 VIGANTS Raimo LAT 11:47:00
5 OPHOFF Mike CZE 11:47:30
6 CRV Vili SLO 11:48:00
7 NAEFF Noe SUI 11:48:30
8 YAMAZAKI Daito JPN 11:49:00
9 LIEKARI Emil FIN 11:49:30
10 SIMENC Miha SLO 11:50:00
11 HOLLMANN Maximillian CAN 11:50:30
12 WIGGER Nicola SUI 11:51:00
13 TUZ Jiri CZE 11:51:30
14 HIROSE Ryo JPN 11:52:00
15 BAUER Matyas CZE 11:52:30
16 McMULLEN Zanden USA 11:53:00
17 DROLET Remi CAN 11:53:30
18 CLUGNET James GBR 11:54:00
19 HIMMA Martin EST 11:54:30
20 MALONEY WESTGAARD Thomas IRL 11:55:00
21 HAGENBUCH John Steel USA 11:55:30
22 MAKI Joni FIN 11:56:00
23 STEPHEN Thomas CAN 11:56:30
24 BURY Dominik POL 11:57:00
25 BABA Naoto JPN 11:57:30
26 KLEE Beda SUI 11:58:00
27 DAVIES Joe GBR 11:58:30
28 DAPRA’ Simone ITA 11:59:00
29 ALEV Alvar Johannes EST 11:59:30
30 GISSELMAN Truls SWE 12:00:00
31 ANTTOLA Niko FIN 12:00:30
32 CAROLLO Martino ITA 12:01:00
33 NOTZ Florian GER 12:01:30
34 BRUGGER Janosch GER 12:02:00
35 KETTERSON Zak USA 12:02:30
36 MOSER Benjamin AUT 12:03:00
37 NOVAK Michal CZE 12:03:30
38 LOVERA Victor FRA 12:04:00
39 MOCH Friedrich GER 12:04:30
40 POROMAA William SWE 12:05:00
41 BATMUNKH Achbadrakh MGL 12:05:30
42 MUSGRAVE Andrew GBR 12:06:00
43 MATIKANOV Mario BUL 12:06:30
44 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 12:07:00
45 LI Minglin CHN 12:07:30
46 DESLOGES Mathis YC FRA 12:08:00
47 COJOCARU Gabriel ROU 12:08:30
48 LAPALUS Hugo FRA 12:09:00
49 MIKAYELYAN Mikayel ARM 12:09:30
50 BERGLUND Gustaf SWE 12:10:00
51 MURATBEKOV Amirgali KAZ 12:10:30
52 VERMEULEN Mika AUT 12:11:00
53 BASHMAKOV Nail KAZ 12:11:30
54 ANGER Edvin SWE 12:12:00
55 de CAMPO Seve AUS 12:12:30
56 GRAZ Davide ITA 12:13:00
57 PUKHKALO Vitaliy KAZ 12:13:30
58 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR 12:14:00
59 HINCKFUSS Hugo AUS 12:14:30
60 NYENGET Martin Loewstroem NOR 12:15:00
61 KAPARKALEJS Lauris LAT 12:15:30
62 HEDEGART Einar NOR 12:16:00
63 HINDS Peter SVK 12:16:30
64 LAPIERRE Jules FRA 12:17:00
65 DAL FARRA Franco ARG 12:17:30
66 SCHUMACHER Gus USA 12:18:00
67 BRYJA Sebastian POL 12:18:30
68 RUUSKANEN Arsi FIN 12:19:00
69 BENEDIKTSSON Dagur ISL 12:19:30
70 KOROSTELEV Savelii AIN 12:20:00
71 DRAHUN Dmytro UKR 12:20:30
72 FODSTAD Fredrik COL 12:21:00
73 VIK Lars Young AUS 12:21:30
74 PESHKOV Daniel BUL 12:22:00
75 LEE Joonseo KOR 12:22:30
76 MOCELLINI Simone ITA 12:23:00
77 SAULITIS Niks LAT 12:23:30
78 SELLES GASCH Bernat ESP 12:24:00
79 JADA Stavre MKD 12:24:30
80 ERIC Strahinja BIH 12:25:00
81 FROMMELT Robin LIE 12:25:30
82 KONYA Adam HUN 12:26:00
83 MILOSAVLJEVIC Milos SRB 12:26:30
84 STAREGA Maciej POL 12:27:00
85 GRBOVIC Aleksandar MNE 12:27:30
86 CHANLOUNG Mark THA 12:28:00
87 ENDRESTAD Sebastian CHI 12:28:30
88 STROLIA Tautvydas LTU 12:29:00
89 SAVART Stevenson HAI 12:29:30
90 GRONLUND Timo Juhani BOL 12:30:00
91 ANGELIS Apostolos GRE 12:30:30
92 IKPEFAN Samuel Uduigowme NGR 12:31:00
93 CENEK Tomas SVK 12:31:30
94 YILMAZ Abdullah TUR 12:32:00
95 SKENDER Marko CRO 12:32:30
96 BUKI Adam HUN 12:33:00
97 SAUMA Mateo Lorenzo ARG 12:33:30
98 CABECA Jose POR 12:34:00
99 VAICIULIS Modestas LTU 12:34:30
100 LUCHIN Iulian MDA 12:35:00
101 CLAVEAU-LAVIOLETTE Nicolas VEN 12:35:30
102 LEE Chieh-Han TPE 12:36:00
103 SILVA Manex BRA 12:36:30
104 CORONA Allan MEX 12:37:00
105 SAPARBEKOV Artur KGZ 12:37:30
106 JUNGBLUTH RODRIGUEZ Klaus ECU 12:38:00
107 SMITH Matthew RSA 12:38:30
108 KEMMISSA Abderrahim MAR 12:39:00
109 SAVEH SHEMSHAKI Danyal IRI 12:39:30
110 ALIREZA Rakan KSA 12:40:00
111 LUNDUP Stanzin IND 12:40:30
112 KERTESZ Attila Mihaly ISR 12:41:00
113 TAWK Samer LBN 12:41:30