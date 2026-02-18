Flavio Cobolli reagisce e approda ai quarti di finale a Delray Beach: sconfitto Atmane in due set

Missione compiuta per Flavio Cobolli, che rispetta le attese e stacca il pass per i quarti di finale dell’ATP 250 di Delray Beach. Il romano, numero 20 del ranking mondiale e terza testa di serie del tabellone, supera il francese Terence Atmane con il punteggio di 7-5 6-4 al termine di un confronto durato poco più di un’ora e quaranta.

Cobolli parte con buona intensità, trovando subito il break nel terzo gioco del primo set e dando l’impressione di poter controllare il parziale. L’azzurro allunga sul 3-1, ma nel sesto game arriva un passaggio a vuoto inatteso: dopo un gioco fiume da 14 punti, perde il servizio e permette ad Atmane di rientrare. Il francese prende fiducia e resta avanti fino al 5-4, prima della reazione decisa dell’azzurro. Sul 5 pari il romano alza il ritmo in risposta, diventa più aggressivo e piazza lo strappo decisivo, che conferma poco dopo chiudendo il set 7-5.

Nel secondo parziale la partita prende subito la direzione di Flavio. Il break in apertura indirizza il set e Cobolli gestisce il vantaggio con autorità, affidandosi a un servizio solido e a scelte sempre più lucide nei momenti chiave. L’unico brivido arriva nell’ottavo gioco, quando concede una palla break, cancellata però con una prima vincente. Sul 5-3 non trema e archivia la pratica sul 6-4 con una battuta esterna imprendibile.

Le statistiche confermano la buona prova del romano: 9 ace, solo 2 doppi falli, il 55% di prime in campo e un eccellente 86% di punti vinti con la prima, fondamentale che ha spesso tolto tempo e certezze al francese. Nei quarti di finale, Cobolli attende ora il vincente della sfida tra lo statunitense Brandon Nakashima, ottava testa di serie, e il qualificato di Hong Kong Coleman Wong.