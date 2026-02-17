ATP Delray Beach 2026, buon avvio di Tiafoe. Atmane prossimo avversario di Cobolli, eliminato Vacherot

Si è alzato il sipario sull’ATP 250 di Delray Beach con le prime sfide del tabellone principale. Buon esordio per uno dei padroni di casa, Frances Tiafoe, che ha superato in due set con un doppio 6-4 l’australiano Rinky Hijikata. L’americano, testa di serie numero otto, attende ora il vincente della sfida tra i connazionali Kovacevic e Svajda.

Esce di scena la testa di serie numero sei, ma non era un primo turno agevole per Valentin Vacherot. Il tennista monegasco, infatti, è stato subito sconfitto dall’americano Alex Michelsen in due set con il punteggio di 7-6 6-4 dopo un’ora e mezza di gioco. Michelsen sarà atteso ora da un derby a stelle e strisce, visto che se la vedrà con chi vince la sfida tra Korda e McDonald.

Sarà il francese Terence Atmane il prossimo avversario di Flavio Cobolli, che, essendo numero tre del seeding, ha usufruito di un bye al primo turno. Il transalpino ha vinto all’esordio contro la wild card americana Patrick Kypson con il punteggio di 6-3 2-6 6-4 dopo un’ora e quarantatré minuti di gioco.

Buona la prima anche per l’americano Marcos Giron, che ha superato il giapponese Sho Shimabukuro per 6-3 7-5 ed ora affronterà il norvegese Casper Ruud. Passa il primo turno, anche il rappresentante di Hong Kong, Cameron Wong, che ha sconfitto il portoghese Nuno Borges con il punteggio di 7-6 4-6 6-3 e per lui ci sarà ora la sfida con il vincente del match tra Nakashima e Cilic.

RISULTATI ATP DELRAY BEACH 2026

Wong (Hkg) b. Borges 7-6 4-6 6-3

Atmane (Fra) b. Kypson (Usa) 6-3 2-6 6-4

Michelsen (Usa) b. Vacherot (Mon) 7-6 6-4

Giron (Usa) b. Shimabukuro (Jpn) 6-3 7-5

Tiafoe (Usa) b. Hijikata (Aus) 6-4 6-4