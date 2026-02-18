ATP Delray Beach 2026, Mattia Bellucci subito sconfitto dal serbo Kecmanovic

Termina subito il cammino di Mattia Bellucci nell’ATP 250 di Delray Beach. Il tennista lombardo è stato sconfitto in due set dal serbo Miomir Kecmanovic con il punteggio di 6-1 6-4 in poco più di un’ora di gioco. In questo 2026 Bellucci non è ancora riuscito a vincere un match in un tabellone principale di un torneo ATP e addirittura l’ultimo successo risale al primo turno del Masters 1000 di Shanghai ad inizio ottobre contro l’australiano Adam Walton.

Un Bellucci disastroso in risposta, visto che non è mai riuscito ad impensierire l’avversario che soprattutto con la seconda ha vinto tredici dei quindici punti giocati. Sono stati ben ventotto gli errori non forzati da parte del tennista italiano rispetto ai soli nove del serbo. Non sono bastati a Bellucci diciassette vincenti contro i tredici di Kecmanovic.

Dopo essere riuscito a tenere il primo turno di servizio, Bellucci crolla totalmente in un primo set dominato da Kecmanovic, infatti, strappa la battuta all’italiano nel quarto gioco e poi replica successivamente il break nel sesto. Il numero 83 del mondo non concede nulla all’italiano e chiude sul 6-1

Bellucci deve subito fronteggiare una palla break in avvio di secondo set, ma riesce ad annullarla. Si resta seguendo i turni di servizio fino al settimo gioco, quando Bellucci deve difendere due palle break. Basta la prima a Kecmanovic, che riesce ad allungare anche in questo set. Il serbo chiude sul 6-4 e si qualifica per il prossimo turno.