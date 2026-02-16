Federica Brignone pensa alla Coppa del Mondo! “Qualificarsi alle finali sarebbe un’impresa. La Tigre non se n’è mai andata”

Federica Brignone sta gioendo per le due medaglie d’oro conquistate alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: prima l’apoteosi in superG e poi il trionfo in gigante, dieci mesi dopo il terribile infortunio che ha rischiato di porre fine alla sua carriera. L’azzurra ha parlato in conferenza stampa, svelando la molla che l’ha spinta dopo la caduta: “Perché era una sfida impossibile. All’inizio ci si chiedeva se fossi mai tornata a sciare. Il primo pensiero era tornare ad avere una vita normale, non ce l’ho ancora perché un incidente simile ti condiziona. Non volevo chiudere la carriera così, già essere portabandiera è qualcosa che mi ha stimolato“.

La 35enne si è soffermata sul valore di queste medaglie e sui prossimi passi: “Pesano mezzo chilo ciascuna al collo, è l’unico peso che sento. Le medaglie sono state un più, come la bandiera alla cerimonia inaugurale sono state un premio. Ora tornerò al J-Medical per un check e poi continuerò la mia stagione, la mia vita da atleta è un buon paravento per tutto il resto che non ho voglia di affrontare. Al momento non ho problemi nel presentarmi alle prossime gare, magari quando sarò là dirò che non ho più voglia di prendere rischi. N on posso dire ora che non ci saranno problemi a presentarmi al cancelletto a Soldeu, di sicuro non sono disposta a prendere troppi farmaci per sciare, perché sinora è stata davvero tosta. Voglio che tutto, però, diventi meno estenuante rispetto agli ultimi 10 mesi“.

All’orizzonte ci potrebbe essere un intervento chirurgico per eliminare i mezzi di sintesi e si pensa non soltanto alla parte sportiva, ma anche alla vita di tutti i giorni: “La tibia non è a posto e la ferraglia ancora non si può togliere. Valuteremo la funzionalità e la forza, ovvero nelle cose che mi servono per decidere se tornare in gara la settimana prossima (appunto nel Principato di Andorra per le gare veloci) o meno. Per tornare sotto i ferri si andrà più avanti nel tempo. Il primo pensiero è quello di avere una vita normale, non ce l’ho come prima e con un incidente del genere ti rovini. La voglia di affrontare una sfida impossibile mi ha motivata così come già essere una delle portabandiera, non volevo davvero concludere la mia carriera in quel modo, il 3 aprile“.

La fuoriclasse valdostana ha guardato anche più in là: “Non mi sono fatta grandi progetti nella mia vita e i miei sogni hanno sempre parlato di sport. Quello che sicuramente voglio fare e dico da anni è un viaggio stando via quanto voglio; non so se sparirò subito, da un lato vorrei farlo e dall’altro so che non è la cosa giusta da fare. In generale, cercherò di selezionare e imparare a dire qualche no. Voglio ancora andare a bere il caffè con le mie amiche nello stesso posto, per mia fortuna in Valle d’Aosta la gente è abituata a vedermi, non ho mai fatto una vita da vip“.

Federica Brignone ha confessato di avere ricevuto messaggi da diversi sportivi: “Mi ha scritto Sinner, ma anche altri ragazzi del tennis che ho conosciuto, io guardo tanti altri sport e ammiro negli atleti gli aspetti mentali, che percepisci solo se tu hai vissuto certe cose, perché giocarti tutto in un minuto è come avere un match point a Wimbledon. Io in questi giorni sono stata salvata anche dal fatto che il comprensorio di Cortina, dove tra l’altro hanno fatto un lavoro pazzesco in pista e voglio dirlo, era chiuso e quindi solo riservato a gente dell’ambiente, che rispetta i nostri spazi in partenza e non solo. Mi ha permesso di essere davvero focalizzata, normalmente in Coppa del Mondo non è così“.

Il progetto di un film è già in atto, addirittura si vocifera di una possibile anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia: “Io l’attrice non la faccio ed è chiaro a tutti. C’è qualcosa che parla della mia storia di atleta, è tutto partito l’anno scorso e si vuole raccontare chi sono nel mio mondo, penso sia una bella storia. Solo con immagini vere, viene fuori come… non ho preparato le Olimpiadi“.