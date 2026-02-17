Federica Brignone a Sanremo? Il pressing di Carlo Conti, il precedente e la risposta “alla Sinner”

Federica Brignone fu protagonista nella prima serata del Festival di Sanremo 2024, quando venne accolta sul palco dell’Ariston dal conduttore Amadeus e da Marco Mengoni. La fuoriclasse valdostana diede vita a un bel siparietto il 6 febbraio, portando il suo casco da gara e scherzando sull’iconica scalinata, prendendosi il suo spazio attorno alle ore 23.00. Un impegno di qualche minuto, una brevissima parentesi tra una gara e l’altra nel cuore di una stagione che si rivelò molto soddisfacente.

La ribattezzata Tigre di La Salle tornerà nell’evento televisivo più seguito della stagione in occasione dell’edizione che andrà in scena dal 24 al 28 febbraio? L’invito è stato spedito alla Campionessa Olimpica di superG e gigante, capace di conquistare due medaglie d’oro ai Giochi di Milano Cortina 2026 nel giro di quattro giorni, a dieci mesi da un terribile infortunio che avrebbe potuto chiudere la sua eccezionale carriera.

Sarebbe il giusto tributo, davanti alla platea numericamente più ricca dell’anno, a una delle donne copertina della rassegna a cinque cerchi che si concluderà domenica 22 febbraio, giusto un paio di giorni prima dell’inizio della celeberrima kermesse canora, che sarà condotta da Carlo Conti, affiancato da Laura Pausini. Proprio lo showman toscano starebbe facendo un grande pressing per ospitare la 35enne sciatrice e sul tema è intervenuta la stessa Federica Brignone: “Io a Sanremo? No grazie, io faccio la sciatrice e rimango sciatrice. Lascio fare ai cantanti il loro lavoro e va benissimo così“.

Una risposta che sarebbe figlia della richiesta particolare fatta a Federica Brignone, ovvero di cantare sul palco: la sensazione è che se le venisse garantito di non dare sfoggio alle sue doti canore, allora potrebbe tranquillamente presenziare per qualche minuto, celebrando i suoi grandi trionfi. Per il momento una risposta in stile Jannik Sinner, che rifiutò la partecipazione al Festival di Sanremo dopo i trionfi agli Australian Open.