Europei ciclismo su pista 2026 oggi: orari 3 febbraio, tv, streaming, italiani in gara
Proseguono i Campionati Europei di ciclismo su pista 2026. Nel velodromo di Konya, in Turchia, si disputerà oggi, martedì 3 febbraio, la terza giornata di gare. Sarà un day-3 come sempre ricco, che, dopo le qualifiche della mattina, nel pomeriggio italiano metterà in palio altri quattro titoli continentali. L’Italia, dopo i risultati positivi dei primi giorni, spera di continuare a recitare un ruolo da protagonista.
La squadra azzurra, dopo il bronzo nella giornata inaugurale della velocità a squadre, è ieri riuscita nuovamente a salire sul podio. Il quartetto composto da Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Federica Venturelli e Linda Sanarini ha infatti regalato al Bel Paese il secondo metallo della rassegna, concludendo in terza posizione l’Inseguimento a squadre.
Il primo titolo di oggi, sarà assegnato nell’Omnium donne che, dopo le prove in mattinata della Tempo Race e dello Scratch, si concluderà con l’Eliminazione e la Corsa a Punti. L’Italia sarà rappresentata da Elisa Balsamo, che correrà per una medaglia. Occhi puntati anche su Francesco Lamon, nella Scratch Race, e su Etienne Grimod e Renato Favero nell’Inseguimento maschile, in pista con l’obiettivo di centrare le rispettive finali.
PROGRAMMA EUROPEI CICLISMO SU PISTA 2026
Martedì 3 febbraio
Ore 10.30
Donne Omnium Qualificazioni
Uomini Scratch Race Qualificazioni
Ore 11.00
Uomini Sprint Qualificazioni
Donne Omnium (scratch race)
Uomini Sprint 1/16 di finale
Uomini Inseguimento Individuale Qualificazioni
Uomini Sprint 1/8 di finale
Donne Omnium (tempo race)
Ore 16.30 – Diretta tv Rai Sport HD
Donne Sprint Semifinale
Uomini Sprint Quarti di Finale
Donne Omnium (Eliminazione)
Donne Sprint Semifinale
Uomini Sprint Quarti di finale
Uomini Scratch Race Finale
Donne Sprint Spareggio
Uomini Sprint Spareggio
Uomini Inseguimento Individuale Finali
Donne Sprint Finali
Donne Omnium (gara a punti)
Donne Sprint Finali
ITALIANI IN GARA
Qualificazioni Scratch Race Uomini – Lamon Francesco
Qualificazioni Sprint Uomini – Minuta Stefano, Predomo Mattia
Qualificazioni Inseguimento Individuale Uomini – Grimod Etienne, Favero Renato
Omnium Donne – Balsamo Elisa
DOVE VEDERE IN TV E STREAMING GLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 2026
Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle 16.25
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 2, DAZN
Diretta Live testuale: OA Sport