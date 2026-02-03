Europei ciclismo su pista 2026 oggi: orari 3 febbraio, tv, streaming, italiani in gara

Proseguono i Campionati Europei di ciclismo su pista 2026. Nel velodromo di Konya, in Turchia, si disputerà oggi, martedì 3 febbraio, la terza giornata di gare. Sarà un day-3 come sempre ricco, che, dopo le qualifiche della mattina, nel pomeriggio italiano metterà in palio altri quattro titoli continentali. L’Italia, dopo i risultati positivi dei primi giorni, spera di continuare a recitare un ruolo da protagonista.

La squadra azzurra, dopo il bronzo nella giornata inaugurale della velocità a squadre, è ieri riuscita nuovamente a salire sul podio. Il quartetto composto da Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Federica Venturelli e Linda Sanarini ha infatti regalato al Bel Paese il secondo metallo della rassegna, concludendo in terza posizione l’Inseguimento a squadre.

Il primo titolo di oggi, sarà assegnato nell’Omnium donne che, dopo le prove in mattinata della Tempo Race e dello Scratch, si concluderà con l’Eliminazione e la Corsa a Punti. L’Italia sarà rappresentata da Elisa Balsamo, che correrà per una medaglia. Occhi puntati anche su Francesco Lamon, nella Scratch Race, e su Etienne Grimod e Renato Favero nell’Inseguimento maschile, in pista con l’obiettivo di centrare le rispettive finali.

PROGRAMMA EUROPEI CICLISMO SU PISTA 2026

Martedì 3 febbraio

Ore 10.30

Donne Omnium Qualificazioni

Uomini Scratch Race Qualificazioni

Ore 11.00

Uomini Sprint Qualificazioni

Donne Omnium (scratch race)

Uomini Sprint 1/16 di finale

Uomini Inseguimento Individuale Qualificazioni

Uomini Sprint 1/8 di finale

Donne Omnium (tempo race)

Ore 16.30 – Diretta tv Rai Sport HD

Donne Sprint Semifinale

Uomini Sprint Quarti di Finale

Donne Omnium (Eliminazione)

Donne Sprint Semifinale

Uomini Sprint Quarti di finale

Uomini Scratch Race Finale

Donne Sprint Spareggio

Uomini Sprint Spareggio

Uomini Inseguimento Individuale Finali

Donne Sprint Finali

Donne Omnium (gara a punti)

Donne Sprint Finali

ITALIANI IN GARA

Qualificazioni Scratch Race Uomini – Lamon Francesco

Qualificazioni Sprint Uomini – Minuta Stefano, Predomo Mattia

Qualificazioni Inseguimento Individuale Uomini – Grimod Etienne, Favero Renato

Omnium Donne – Balsamo Elisa

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING GLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 2026

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle 16.25

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 2, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport