Seconda medaglia italiana a Konya: bronzo per l’inseguimento a squadre femminile agli Europei
Arriva il secondo alloro in casa Italia agli Europei di ciclismo su pista in quel di Konya. A portarlo a casa è il quartetto dell’inseguimento a squadre femminile che è riuscito ad aggiudicarsi il trionfo nella finale per il bronzo.
Nel velodromo turco Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Federica Venturelli (l’unica con la maglia di campionessa del mondo) e Linda Sanarini sono riuscite a battere in rimonta con il tempo di 4:09.961 la Francia.
Tempi più alti, visti i turni ravvicinati: le azzurre guidate da Marco Villa hanno scelto al meglio la strategia di gara lasciando sfogare le francesi nei primi due chilometri, crollate poi con il crono di 4:12.619. A vincere è la Gran Bretagna con un altro clamoroso record del mondo: 4:02.808, battuta nettamente la Germania nella finale per l’oro.