LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: fase decisiva per gli inseguimenti a squadre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata degli Europei di ciclismo su pista 2026. A Konya (Turchia) procede la rassegna continentale. L’Italia vuole rimpinguare la scorta di medaglie dopo aver colto il bronzo nella velocità a squadre maschile. Si partirà alle 11.30 con le qualificazioni dello sprint femminile, in serata il gran finale con la lotta per il podio dei quartetti degli inseguimento a squadre.

Italia che punterà su Miriam Vece e Siria Trevisan nella velocità individuale femminile. Si proseguirà con il chilometro da fermo in cui saranno due gli azzurri presenti, ovvero Matteo Bianchi e Fabio Del Medico. In chiusura di mattinata sarà poi la volta dei primi turni degli inseguimento a squadre. Italia femminile che animerà la terza heat contro l’Olanda, mentre al maschile Lamon e compagni dovranno fronteggiare i fenomeni danesi.

Nella sessione serale spazio alle fasi finali dello sprint femminile, alla finale del chilometro da fermo maschile, ed alle gare per le medaglie degli inseguimento a squadre. Si assegneranno inoltre le medaglie nella corsa a punti maschili con l’Italia che punterà su Juan David Sierra, e nella corsa ad eliminazione femminile con Letizia Paternoster che punta in alto. Specialità appena elencate da poco salutate dal leggendario Elia Viviani.

La seconda giornata degli Europei di ciclismo su pista 2026 inizierà alle 11.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!