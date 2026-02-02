CiclismoPista
Ciclismo su pista, podio per l’inseguimento a squadre femminile. Quarti Paternoster e Bianchi
Un’altra medaglia per l’Italia agli Europei di ciclismo su pista in quel di Konya: l’inseguimento a squadre al femminile è riuscito ad agguantare un bellissimo bronzo in una gara dal livello altissimo che ha visto la Gran Bretagna trovare il nuovo record del mondo davanti alla Germania.
In questa seconda giornata arrivano però due legni per gli azzurri. Letizia Paternoster è quarta nella sua eliminazione: vince la fuoriclasse belga Lotte Kopecky, davanti alla francese Victoire ed alla tedesca Lea Lin Teutenberg.
Quarto anche Matteo Bianchi nel chilometro da fermo: 58.860 per l’azzurro, che chiude alle spalle del vincitore, il britannico Joseph Truman (57.541), del francese Etienne Oliviero e del ceco David Peterka. Settimo l’altro azzurro Fabio del Medico.
Il tedesco Tim Torn Teutenberg domina la corsa a punti, vissuta a ritmi altissimi. Medaglie anche per il danese Conrad Haugsted e Jasper De Buyst. Positiva la settima piazza dell’azzurro Juan David Sierra. Eliminata ai quarti di finale della velocità femminile Miriam Vece: 2-0 netto per Sophie Capewell.