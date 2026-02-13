Errani/Paolini, niente finale a Doha: all’ultimo atto vanno Hsieh/Ostapenko

Sara Errani e Jasmine Paolini non riescono a qualificarsi per la finale del WTA 1000 di Doha. Niente rivincita dell’ultimo atto del Roland Garros con Danilina/Krunic: sarà il duo formato da Su-Wei Hsieh e Jelena Ostapenko a sfidarle dopo l’odierno 7-5 3-6 10-6 che porta la taiwanese e la lettone a giocarsi questo titolo nella giornata di domani alle 13:30.

Prime fasi in cui Errani e Paolini devono fare i conti con qualche problemino: è la toscana a perdere la battuta per prima, poi la perde anche Ostapenko e, nel primo giro di turni di battuta, finisce che l’unica a tenerlo è Errani. Tradotto in altri termini, le azzurre riescono ad andare sul 3-1 con bella qualità di gioco, ma è proprio tutto il match a risultare di alto livello. Hsieh e Ostapenko si riprendono in fretta, soprattutto con la lettone che, quando colpisce, tende a volere il vincente. Ci sono anche alcuni tifosi italiani passionali che innervosiscono l’ex vincitrice del Roland Garros, la quale li ritiene più rumorosi della sua sensibilità. Errani/Paolini riescono a salire sul 5-3 con un bel dritto di Paolini, ma sul 40-0 le italiane mancano quattro set point in fila e risentono del colpo, tanto da vincere solo due punti dal 5-4 in avanti e cedere il parziale.

Reazione, comunque, di buona rabbia da parte delle azzurre, che trovano la via per fare il break sul servizio di Ostapenko e tenere ai vantaggi con tanto di deciding point ed errore di rovescioda parte di Hsieh. I game restano spesso particolarmente lottati, ma per un po’ i turni di battuta vanno avanti tranquillamente fino al 4-2, quando a perdere il servizio, a 30 in questo caso, è Errani. Dall’altra parte, però, arriva sul deciding point una bella volée incrociata di Paolini che vale il 5-3; servizio tenuto facilmente, 6-3, match tie-break.

Per larga parte dell’ultimo e decisivo momento del match le due coppie vanno equilibrandosi: non c’è mai più del vantaggio in singola unità, con o senza minibreak. All’improvviso, però, sul 7-6 Hsieh/Ostapenko il servizio di Errani cade due volte, benché non tanto per colpe proprie: un dritto lo sbaglia Paolini, l’altro punto se ne va con una risposta vincente di Hsieh, ed è proprio la taiwanese a chiudere i conti subito dopo.

Nell’ora e 42 minuti di gioco si segnala come l’equilibrio anche al servizio sia stato totale (52%-48% a favore di Hsieh/Ostapenko) o quasi. Ora per Errani/Paolini c’è Dubai: bye al primo turno e tabellone abbastanza ostico a proseguire.