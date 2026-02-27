Dove vedere in tv Trento-Perugia, Supercoppa Italiana volley 2026: orario, programma, streaming

Trento e Perugia si affronteranno nella prima semifinale della Supercoppa Italiana di volley maschile, che si giocherà sabato 28 febbraio (ore 15.30) a Trieste. Sarà il capoluogo giuliano a ospitare la competizione, originariamente prevista in autunno in Arabia Saudita e poi rinviata al termine della regular season di campionato a causa di una serie di problemi organizzativi. In palio la qualificazione all’atto conclusivo di domenica contro la vincente del confronto tra Civitanova e Verona.

La corazzata umbra si presenterà all’appuntamento dopo aver conquistato il primo posto in Superlega e partirà con i favori del pronostico visto l’eccellente momento di forma, mentre i dolomitici hanno terminato in terza posizione scontando alcune criticità di formazione nel finale a causa di alcuni infortuni che hanno minato il potenziale dei Campioni d’Italia. Si preannuncia un confronto particolarmente acceso, vibrante e appassionante tra due realtà che potrebbero poi ritrovarsi anche nella finale scudetto.

Perugia sarà trascinata dal palleggiatore Simone Giannelli, dall’opposto Wassim Ben Tara, dagli schiacciatori Oleh Plotkytskyi e Kamil Semeniuk. Trento dovrà verosimilmente fare a meno dell’infortunato martello Alessandro Michieletto, i giocatori di punta saranno il regista Riccardo Sbertoli, il bomber Theo Faure, gli schiacciatori Daniele Lavia e Jordi Ramon.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Trento-Perugia, semifinale della Supercoppa Italiana di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Rai Play Sport 3 e VBTV, garantita la diretta live testuale su OA Sport, non è prevista la diretta televisiva.

CALENDARIO TRENTO-PERUGIA, SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY

Sabato 28 febbraio

Ore 15.30 Semifinale Supercoppa Italiana volley: Itas Trentino vs Sir Susa Scai Perugia

PROGRAMMA TRENTO-PERUGIA SUPERCOPPA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Rai Play Sport 3, gratis; VBTV, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.