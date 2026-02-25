Tabellone playoff Superlega volley 2026: lotta serrata per lo scudetto, Perugia prima testa di serie

Si è delineato il tabellone dei playoff scudetto di volley maschile. Al termine della regular season della Superlega, le migliori otto classificate hanno staccato il biglietto per gli scontri a eliminazione diretta che assegneranno il titolo. Si partirà con i quarti di finale al meglio delle cinque partite (passa il turno chi ne vince tre), poi le semifinali e l’atto conclusivo sempre sulla medesima distanza (farà festa chi si imporrà in tre incontri).

Perugia ha chiuso il campionato al primo posto in classifica e incrocerà Monza, ottava dopo le ventidue serrate giornate del torneo. I Campioni del Mondo partiranno con tutti i favori del pronostico contro i brianzoli, che cercheranno di mettere in difficoltà gli ambiziosi Block Devils. Verona si presenta come seconda forza: la detentrice della Coppa Italia, nonché grande rivelazione della stagione, sarà attesa da un esame impegnativo contro Milano.

Trento ha terminato in terza posizione e sarà così chiamata al durissimo confronto contro Civitanova, deludente sesta in stagione regolare: i Campioni d’Italia stanno facendo i conti con alcuni infortuni e il compito con la Lube sarà non semplice, poi all’orizzonte il testa a testa con la vincente di Verona-Milano. Il derby tra Modena e Piacenza si preannuncia molto equilibrato, in palio la semifinale contro Perugia o Monza. Di seguito il tabellone dei playoff scudetto della Superlega di volley maschile.

TABELLONE PLAYOFF SCUDETTO SUPERLEGA VOLLEY

[1] Perugia vs [8] Monza

[4] Modena vs [5] Piacenza

[2] Verona vs [7] Milano

[3] Trento vs [6] Civitanova