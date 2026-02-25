Volley, Perugia vince la regular season. Trento si prende il terzo posto, definiti i playoff di Superlega

Si è conclusa la regular season della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile: la 22ma e ultima giornata ha determinato gli ultimi verdetti e ha delineato il tabellone dei playoff che assegneranno lo scudetto. Perugia era già certa del primo posto e ha battuto per 3-0 il fanalino di coda Grottazzolina, da tempo già certa della retrocessione in Serie A2 (soltanto l’ultima in graduatoria scivolava al piano inferiore).

Trento era chiamata a difendere la terza posizione in classifica generale ed è riuscita nel proprio intento, regolando Cisterna con il massimo scarto. I Campioni d’Italia hanno concluso la stagione regolare alle spalle di Verona, che non poteva andare oltre la seconda piazza e che oggi ha perso per 3-1 contro Modena, capace così di chiudere al quarto posto appena davanti a Piacenza (sconfitta al tie-break sul campo di Padova dopo essere stata in vantaggio per 2-0).

Civitanova ha concluso una regular season decisamente travagliata imponendosi per 3-0 contro Monza e terminando al sesto posto: la Lube cambierà marcia nei match da dentro o fuori che ci terranno compagnia nei prossimi due mesi? I brianzoli non potevano andare oltre l’ottava piazza alle spalle di Milano, che ha liquidato Cuneo per 3-0 di fronte al proprio pubblico. Il tabellone dei playoff scudetto sarà il seguente: Perugia incrocerà Monza per meritarsi la semifinale contro la vincente dell’intenso derby tra Modena e Piacenza; Verona sarà chiamata all’esame Milano con vista sul confronto da chi avrà la meglio nella rovente sfida tra Trento e Civitanova.

Trento è stata trascinata da Jordi Ramon (13 punti) e Theo Faure (15), 6 marcature per Daniele Lavia, Alessandro Michieletto è ancora fermo. Tra le fila di Perugia, sotto la regia di Simone Giannelli, si sono distinti Oleh Plotnytskyi (18) e Kamil Semeniuk (11), mentre Civitanova è stata brillantemente guidata da Aleksandar Nikolov (16 punti) ed Eric Loeppky (10). Modena ringrazia Luca Porro (15 punti), Vlad Davyskiba (13) e Paul Buchegger (13) contro gli scaligeri guidati da Francesco Sani (19) e Fabrizio Gironi (13), mentre tra le fila di Piacenza i migliori sono stati Ramazan Mandiraci (19) e Emmanuel Leon (15)

RISULTATI SUPERLEGA VOLLEY OGGI

Itas Trentino vs Cisterna Volley 3-0 (25-15; 25-19; 25-15)

Sir Susa Scai Perugia vs Yuasa Battery Grottazzolina 3-0 (25-22; 25-20; 25-14)

Cucine Lube Civitanova vs Vero Volley Monza 3-0 (25-21; 25-16; 25-21)

Allianz Milano vs MA Acqua San Bernardo Cuneo 3-0 (25-12; 25-21; 25-18)

Valsa Group Modena vs Rana Verona 3-1 (25-23; 22-25; 26-24; 25-21)

Sonepar Padova vs Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-2 (16-25; 22-25; 25-22; 25-19; 15-13)

CLASSIFICA SUPERLEGA VOLLEY

Perugia 58 punti, Verona 48, Trento 47, Modena 47, Piacenza 44, Civitanova 40, Milano 32, Monza 25, Padova 19, Cisterna 15, Cuneo 15, Grottazzolina 6.

TABELLONE PLAYOFF SCUDETTO SUPERLEGA VOLLEY

[1] Perugia vs [8] Monza

[4] Modena vs [5] Piacenza

[2] Verona vs [7] Milano

[3] Trento vs [6] Civitanova