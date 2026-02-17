ATP Rio de Janeiro 2026, vittorie di Yannick Hanfmann e di Alejandro Tabilo. Eliminato Daniel Altmaier

Calato il sipario sugli incontri validi per il primo turno del torneo ATP 500 di Rio de Janeiro. Un avvio di percorso che ha messo in luce i successi di alcuni autentici “cultori” della terra rossa, come il tedesco Yannick Hanfmann e il cileno Alejandro Tabilo.

Il teutonico, numero 90 del ranking mondiale, ha piegato il padrone di casa João Lucas Reis da Silva (wild card) con il punteggio di 7-6 (3) 6-4. Dopo un primo set molto combattuto, Hanfmann ha fatto valere la propria esperienza e al secondo turno affronterà il vincente della sfida tra Luciano Darderi e l’argentino Juan Manuel Cerúndolo.

Successo ancora più netto, sempre in due set, per Tabilo. Il numero 68 del mondo ha avuto la meglio sull’americano Emilio Nava (n.76 ATP) con lo score di 6-3 6-3. Il mancino sudamericano sfiderà negli ottavi di finale chi uscirà vincente dal confronto tra Francesco Passaro e il croato Dino Prizmic.

Nell’incrocio di maggiore interesse del primo round tra il tedesco Daniel Altmaier e il serbo Dušan Lajović, è stato quest’ultimo a imporsi. Il numero 129 del mondo ha regolato il rivale (n.54 ATP) con il punteggio di 6-4 7-6 (7). Lajović attende ora il nome del prossimo avversario dal confronto tra Matteo Berrettini e il cileno Tomás Barrios Vera.

A completare il quadro sono arrivate le vittorie dell’argentino Thiago Agustín Tirante contro il cileno Cristian Garín, del ceco Vít Kopřiva ai danni del brasiliano Gustavo Heide, e del peruviano Ignacio Buse sull’altro verdeoro Igor Marcondes.

Buse attende il vincente del derby brasiliano tra João Fonseca e Thiago Monteiro; Tirante sfiderà chi prevarrà tra Francisco Cerúndolo, prima testa di serie del torneo, e Mariano Navone; Kopřiva, infine, affronterà il vincitore dell’altro derby argentino tra Camilo Ugo Carabelli e Roman Andrés Burruchaga.