Sport in tvTennis
Dove vedere in tv Berrettini-Barrios Vera oggi, ATP Rio 2026: orario, programma, streaming
Oggi, martedì 17 febbraio, Matteo Berrettini affronterà Marcelo Tomás Barrios Vera nel primo turno dell’ATP500 di Rio de Janeiro. Sulla terra rossa brasiliano, il romano si ripropone dopo quanto accaduto a Buenos Aires. In Argentina, la condizione di forma del romano non è stato scintillante e la sconfitta negli ottavi di finale contro il ceco Vit Kopriva parla chiaro.
Si spera di vedere in campo un Berrettini migliore, al cospetto di un avversario che, limitatamente al tennis, è inferiore all’azzurro. Tuttavia, il fondo atletico è un’incognita per Matteo, su una superficie particolarmente lenta che potrebbe andare un po’ a disinnescare la potenza dei suoi colpi, come il servizio e il dritto.
Non ci sono precedenti tra i due e questo andrà ad aumentare l’importanza dell’approccio al match. Senza troppi punti di riferimento, Berrettini dovrà far valere il suo tennis e prendere lui l’iniziativa e non lasciarla al rivale. Da capire anche se l’efficienza muscolare del classe ’96 sarà tale, note le ataviche criticità agli addominali.
La partita tra Matteo Berrettini e il cileno Marcelo Tomás Barrios Vera, valida per il primo turno dell’ATP500 di Rio de Janeiro, andrà in scena quest’oggi e aprirà il programma sul campo dedicato a Guga Kuerten. Si comincerà dalle 20:30 italiane. La trasmissione televisiva sarà affidata a Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.
BERRETTINI-BARRIOS VERA ATP RIO DE JANEIRO 2026 OGGI
Martedì 17 febbraio (orari italiani)
Quadra Guga Kuerten – Inizio alle 20:30
T. Barrios Vera (LL) vs M. Berrettini
Non prima delle 23:00
J. Fonseca (3) vs T. Monteiro (Q)
A seguire
L. Miguel (WC) vs V. Gaubas (Q)
PROGRAMMA BERRETTINI-BARRIOS VERA ATP RIO DE JANEIRO 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)
Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv
Diretta testuale: OA Sport