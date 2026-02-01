Calendario hockey ghiaccio maschile Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming

E’ uno degli eventi più attesi di tutte le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: il torneo maschile di hockey su ghiaccio sta per alzare il sipario e arrivare in scena, con l’Italia e il ritorno delle stelle dell’NHL a catturare l’attenzione degli appassionati e non solo.

Saranno 12 le formazioni al via, inizialmente suddivise in 3 gironi da 4 squadre (Pool A, Pool B, Pool C) che concorreranno comunque a una maxi-classifica totale, in una manifestazione che vedrà l’accesso diretto ai quarti di finale delle vincitrici di ogni singolo raggruppamento e della migliore seconda in generale, con invece le altre squadre – dal 5° al 12esimo posto – impegnate ai playoff incrociati per arrivare a posizionarsi nella griglia degli scontri da “Dentro o Fuori”.

La rassegna di hockey su ghiaccio maschile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che si giocherà da mercoledì 11 febbraio a domenica 22 febbraio, sarà interamente visibile in tv e in streaming. Tutte le gare del torneo saranno visibili in diretta streaming su Discovery Plus e HBO Max per gli abbonati. Le gare dell’Italia inoltre saranno visibili in diretta tv in chiaro su Rai 2 o Rai Sport e in streaming gratuito su Rai Play, con OA Sport che vi fornirà la Diretta LIVE scritta delle gare delle azzurre.

CALENDARIO HOCKEY GHIACCIO MASCHILE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

Mercoledì 11 febbraio

Ore 16.40 Slovacchia – Finlandia (Gruppo B)

Ore 21.10 Svezia – Italia (Gruppo B)



Giovedì 12 febbraio

Ore 12.10 Svizzera – Francia (Gruppo A)

Ore 16.40 Repubblica Ceca – Canada (Gruppo A)

Ore 19.10 Lettonia – Stati Uniti (Gruppo C)

Ore 21.10 Germania – Danimarca (Gruppo C)

Venerdì 13 febbraio

Ore 12.10 Finlandia – Svezia (Gruppo B)

Ore 12.10 Italia – Slovacchia (Gruppo B)

Ore 16.40 Francia – Repubblica Ceca (Gruppo A)

Ore 21.10 Canada – Svizzera (Gruppo A)

Sabato 14 febbraio

Ore 12.10 Svezia – Slovacchia (Gruppo B)

Ore 12.10 Germania – Lettonia (Gruppo C)

Ore 16.40 Finlandia – Italia (Gruppo B)

Ore 21.10 Stati Uniti – Danimarca (Gruppo C)

Domenica 15 febbraio

Ore 12.10 Svizzera – Repubblica Ceca (Gruppo A)

Ore 16.40 Canada – Francia (Gruppo A)

Ore 19.10 Danimarca – Lettonia (Gruppo C)

Ore 21.10 Stati Uniti – Germania (Gruppo C)

Martedì 17 febbraio – playoff per i quarti di finale

Ore 12.10 1° incontro Playoff (5a vs 12sima; 6a vs 11esima; 7a vs 1oa; 8a vs 9a)

Ore 12.10 2° incontro Playoff (5a vs 12sima; 6a vs 11esima; 7a vs 1oa; 8a vs 9a)

Ore 16.40 3° incontro Playoff (5a vs 12sima; 6a vs 11esima; 7a vs 1oa; 8a vs 9a)

Ore 21.10 4° incontro Playoff (5a vs 12sima; 6a vs 11esima; 7a vs 1oa; 8a vs 9a)

Mercoledì 18 febbraio – quarti di finale

Ore 12.10 Quarti di finale

Ore 16.40 Quarti di finale

Ore 18.10 Quarti di finale

Ore 21.10 Quarti di finale

Venerdì 20 febbraio – semifinali

Ore 16.40 Semifinale 1

Ore 21.10 Semifinali 2

Sabato 21 febbraio – finale per la medaglia di bronzo

Ore 20.40 Finale 3-4° posto

Domenica 22 febbraio – finale per la medaglia di l’oro

Ore 14.10 Finale 1°-2° posto

PROGRAMMA HOCKEY GHIACCIO MASCHILE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026: DOVE VEDERLO IN STREAMING E TV

Diretta tv: Rai 2 e RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, Rai Play Sport 1-3, gratis; Eurosport 1-2, Discovery+, DAZN, HBO Max per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport