Quando parte Sofia Goggia nella prima prova di discesa a Soldeu 2026: orario, n. di pettorale, tv

Mercoledì 25 febbraio (ore 11.00) andrà in scena la prima prova cronometrata della discesa libera femminile di Soldeu, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Le atlete avranno a disposizione un test per trovare il giusto feeling con la pista andorrana e per cercare le migliori linee in vista della gara, con cui ripartirà il massimo circuito internazionale dopo le Olimpiadi.

Riflettori puntati su Sofia Goggia, che ha avuto in sorte il pettorale numero 13. Il programma di giornata prevede che le prime cinque atlete partano a intervalli di due minuti, poi si scenderà a 1’15” a partire dal pettorale numero 6. La fuoriclasse bergamasca scenderà, dunque, alle ore 11.18, salvo ritardi dovuti a interruzioni di varia natura.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist e l’orario di partenza di Sofia Goggia per la prima prova cronometrata della discesa libera femminile di Soldeu. L’evento sarà trasmesso in diretta tv e/o streaming; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA PARTE SOFIA GOGGIA NELLA PROVA DI SOLDEU

Sofia Goggia partirà alle ore 11.18 di mercoledì 25 febbraio, salvo ritardi dovuti a interruzioni di varia natura. Il programma di giornata prevede che le prime cinque atlete partano a intervalli di due minuti, poi si scenderà a 1’15” a partire dal pettorale numero 6.

PETTORALE SOFIA GOGGIA NELLA PRIMA PROVA DI SOLDEU

Sofia Goggia indosserà il pettorale numero 13.

CALENDARIO PRIMA PROVA DISCESA SOLDEU

Mercoledì 25 febbraio

Ore 11.00 Prima prova cronometrata discesa libera femminile a Soldeu

PROGRAMMA PROVA DISCESA SOLDEU: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.

Diretta testuale: OA Sport.

STARTLIST PROVA DISCESA SOLDEU

1 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

2 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

3 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic

4 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle

5 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

6 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

7 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

8 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

9 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

10 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

11 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol

12 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

13 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

14 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

15 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

16 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

17 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

18 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

19 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol

20 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

21 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

22 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head

23 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head

24 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

25 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

26 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head

27 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic

28 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Salomon

29 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle

30 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

31 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

32 56509 GRILL Lisa 2000 AUT Head

33 56507 SCHILCHER Anna 2000 AUT Head

34 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic

35 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol

36 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head

37 426323 WEMBSTAD Inni Holm 2000 NOR Head

38 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic

39 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

40 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

41 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

42 516799 MATHIS Jasmin 2004 SUI Head

43 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

44 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

45 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head

46 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic

47 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA Rossignol

48 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

49 426564 JOHANSEN Eva Unhjem 2007 NOR Atomic

50 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar

51 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head

52 25222 CAMINAL SANTURE Jordina 2003 AND Head

53 155994 NOVAKOVA Barbora 2002 CZE Kaestle

54 516773 ZURLINDEN Daria 2004 SUI Head

55 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic

56 198191 ABOULY Lois 2001 FRA Salomon

57 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

58 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle

59 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol

60 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic