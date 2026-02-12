A che ora il curling domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 13 febbraio, italiani in gara, streaming

Domani, venerdì 13 febbraio, sarà una giornata particolarmente intensa per la Nazionale italiana di curling maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Per l’occasione infatti vedremo sul ghiaccio solo il team maschile, impegnato in due delle tre sessioni pianificate.

Joel Retornaz, Amos Mosaner, Simone Gonin e Mattia Giovanella entreranno in pista alle 9:05 per fronteggiare una delle compagini più agguerrite, ovvero la Gran Bretagna. In contemporanea si svolgeranno inoltre anche Canada-Usa e Norvegia-Cina. Alle 14:05 sarà invece la volta della sessione femminile, momento in cui si scontreranno Danimarca-Svezia, Cina-Svizzera, Canada-USA e Gran Bretagna-Corea del Sud.

Poi, alle 19:05, Retornaz e compagni sfideranno la Germania, mentre al loro fianco sono programmate le partite Svizzera-Cina, Cechia-Norvegia e Canada-Svezia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 per quanto riguarda mercoledì 11 febbraio. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Discovery+ HBO, Rai Play (in chiaro), Eurosport 1 (visibile su DAZN, Prime Video e Tim Vision) garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA IL CURLING DOMANI IN TV OLIMPIADI 2026

Venerdì 13 febbraio

09.05 Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Gran Bretagna, Canada-USA, Norvegia-Cina

14.05 Torneo femminile, fase a gironi: Danimarca-Svezia, Cina-Svizzera, Canada-USA, Gran Bretagna-Corea del Sud

19.05 Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Germania, Svizzera-Cina Cechia-Norvegia, Canada-Svezia

PROGRAMMA OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (Italia-Gran Bretagna, Italia-Germania), in alternanza con altri sport

Diretta streaming: Rai Play (Italia-Gran Bretagna, Italia-Germania), in alternanza con altri sport; integrale su Discovery Plus, HBO Max. Eurosport 1, visibile anche su DAZN, Prime Video e Tim Vision previo abbonamento.

Diretta testuale: OA Sport.