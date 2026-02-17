L’Italia vince lo scontro diretto con gli USA! Azzurri in piena corsa per le semifinali nel curling

L’Italia ha sconfitto gli USA con il punteggio di 8-5, imponendosi in quello che era uno scontro diretto di fondamentale importanza per continuare a inseguire con convinzione la qualificazione alle semifinali del torneo di curling maschile che sta animando le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Una battuta d’arresto avrebbe tagliato le gambe al quartetto tricolore, che invece ha disputato un incontro di assoluto spessore di fronte al proprio pubblico e ha conquistato la quarta vittoria, issandosi al terzo posto in classifica generale (4 vittorie e 3 sconfitte) alla pari con la Norvegia, mentre Gran Bretagna e USA inseguono con bilancio pari (4-4).

Lo skip Joel Retornaz, il vice e lead Mattia Giovanella, il second Sebastiano Arman, il third Amos Mosaner sono stati eccellenti nella parte centrale dell’incontro: sono riusciti a portare a casa un paio di mani nulle e poi hanno marcato tre punti nel sesto end, riuscendo a issarsi sul 5-2 e costringendo così gli avversari a una rincorsa rivelatasi infruttuosa. Dopo la battuta d’arresto inattesa di ieri pomeriggio contro la Cina (reduce da cinque passi falsi consecutivi), la nostra Nazionale ha saputo rialzare la testa in quella che era nei fatti una partita da dentro o fuori e ora si lancia verso le prossime due partite decisive.

L’Italia tornerà sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo nella giornata di mercoledì 18 febbraio (ore 14.05) per affrontare il formidabile Canada, una delle realtà di riferimento del curling internazionale e storicamente difficile da battere per i nostri portacolori. L’ultimo impegno è invece previsto giovedì 19 febbraio (ore 09.05) contro la Svizzera, imbattuta capolista (sette vittorie in altrettante partite disputate) e già qualificata alle semifinali. Entrambe le prossime avversarie sono già qualificate alle semifinali. Con due successi l’ammissione alla fase a eliminazione diretta sarebbe certa, mentre con un solo successo o con due ko occorrerebbe sperare in incastri favorevoli.

LA CRONACA DI ITALIA-USA

Gli USA iniziano la partita con il vantaggio del martello e la strategia è quella di optare per una mano nulla, ma gli azzurri imbrigliano il gioco degli statunitensi e li obbligano a marcare un punto. I padroni di casa sbagliano nella fase centrale del secondo end, ma gli avversari sono altrettanto imprecisi nel finale e così Retornaz riesce a piazzare un ultimo tiro da due punti. Il tabellone recita 2-2 in chiusura del terzo parziale, quando l’Italia prende in mano l’hammer e opta per un gioco decisamente aggressivo.

Il quartetto tricolore riesce a controbattere a tutte le mossa degli USA, risponde benissimo a ogni loro velleità di costruire un gioco di guardia e riesce a guadagnare un paio di mani nulle preziosissime per andare sul 2-2 all’intervallo. Al ritorno sul ghiaccio sono ancora Retornaz e compagni ad avere il vantaggio dell’ultimo tiro e questa volta fiutano l’occasione, punendo un errore dei rivali e incamerando tre punti che valgono un solido 5-2.

Daniel Casper e compagni riescono ad avvicinarsi (5-4), ma nell’ottava frazione gli azzurri sono bravi a liberare la casa con grande abilità e vanno per i due punti: l’ultima stone esce lentissima dalle mani di Retornaz, cammina piano piano, Mosaner e Arman spazzano più forte che possono, la pietra entra per centimetri e si festeggiano le marcature che valgono il 7-4. L’Italia risulta impeccabile nel nono end, piazza tre stone a punto senza possibilità di liberare la casa e gli americani non possono fare altro che marcare un punto (7-5).

L’ultimo end con due punti di margine e il vantaggio del martello è di facile gestione per l’Italia, che controlla agevolmente i tentativi di complicare il gioco da parte degli avversari, nel finale va avanti a suon di bocciata, piazza un ultimo punto agevole e porta a casa una vittoria pesantissima.

RISULTATI CURLING OLIMPIADI OGGI

Svizzera vs Germania 8-4

Svezia vs Norvegia 7-4

Canada vs Gran Bretagna 9-5

Italia vs USA 8-5

CLASSIFICA CURLING MASCHILE OLIMPIADI 2026

1. Svizzera 7 vittorie (7 partite disputate), qualificata alle semifinali

2. Canada 6 vittorie (7 partite disputate), qualificata alle semifinali

3. Italia 4 vittorie (7 partite disputate)

3. Norvegia 4 vittorie (7 partite disputate)

5. Gran Bretagna 4 vittorie (8 partite disputate)

5. USA 4 vittorie (8 partite disputate)

7. Germania 3 vittorie (8 partite disputate)

8. Cina 2 vittorie (7 partite disputate)

9. Svezia 2 vittorie (8 partite disputate)

10. Cechia 1 vittoria (7 partite disputate)