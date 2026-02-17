Dove vedere in tv Italia-Canada, curling maschile Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming

Domani, mercoledì 18 febbraio, l’Italia sfiderà il Canada dalle ore 14.05 nell’undicesima sessione di gioco del round robin maschile di curling ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo aver vinto tre delle prime sei partite giocate, gli azzurri non possono più sbagliare e sono consapevoli di dover chiudere la fase a gironi con tre successi di fila per avere ottime chance di volare in semifinale.

Il team Retornaz, che affronterà stasera gli Stati Uniti in uno scontro diretto decisivo, se la vedrà nel penultimo match del round robin con i canadesi del team Jacobs che hanno cominciato il torneo a cinque cerchi con un ottimo bilancio di 5-1. La speranza è quella che l’Italia possa uscire dall’incontro con il Canada ancora in corsa per il passaggio del turno in attesa dell’ultimo (durissimo) confronto con la Svizzera attualmente imbattuta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming di Italia-Canada, partita di round robin del torneo maschile di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD (dalle 14.30 in poi); in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CURLING OLIMPIADI

Mercoledì 18 febbraio

Ore 14.05 Italia vs Canada – Diretta tv su RaiSportHD (dalle 14.30 in poi)

PROGRAMMA ITALIA-CANADA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD (dalle 14.30 in poi).

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max.

Diretta testuale: OA Sport.