Curling, Svezia e Svizzera impeccabili alle Olimpiadi. Crollano Canada e Gran Bretagna tra le donne

Svezia e Svizzera proseguono il proprio cammino netto nel torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la compagine scandinava guidata da Anna Hasselborg si è imposta di misura contro la Danimarca (6-5), gestendo brillantemente il vantaggio dell’hammer nell’ultimo tiro; le svizzere, argento iridato in carica, sono state brillantemente guidate contro la Cina, imponendosi per 7-5 con tre punti messi a segno nel settimo end e la mano rubata nell’ottavo parziale che hanno fatto la differenza.

Le Campionesse del Mondo hanno invece perso: il Canada è scivolato in volata contro gli USA, che hanno fatto la differenza con i 4 punti segnati nel sesto end e i due punti conclusivi, grazie a cui hanno risposto alle tre marcature del quartetto della Foglia d’Acero nella nona frazione. Clamoroso colpaccio della Corea del Sud, che ha travolto la Gran Bretagna con l’inatteso punteggio di 9-3: le scozzesi sono con le spalle al muro, visto che avevano già perso all’esordio.

RISULTATI CURLING OLIMPIADI OGGI

Svezia vs Danimarca 6-5

Svizzera vs Cina 7-5

USA vs Canada 9-8

Corea del Sud vs Gran Bretagna 9-3

CLASSIFICA CURLING FEMMINILE OLIMPIADI

1. Svezia 3 vittorie (3 partite disputate)

2. Canada 2 vittorie (2 partite disputate)

3. Corea del Sud 2 vittorie (3 partite disputate)

3. USA 2 vittorie (3 partite disputate)

5. Canada 1 vittoria (2 partite disputate)

5. Cina 1 vittoria (2 partite disputate)

7. Danimarca 1 vittoria (3 partite disputate)

8. Gran Bretagna 0 vittorie (2 partite disputate)

8. Italia 0 vittorie (2 partite disputate)

8. Giappone 0 vittorie (2 partite disputate)