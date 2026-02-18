CurlingMilano Cortina 2026OlimpiadiSport Invernali
Classifica curling Olimpiadi: Italia nel mucchio, decisiva l’ultima giornata per la semifinale
Gli azzurri sono padroni del proprio destino nel round robin del curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: nell’undicesima sessione l’Italia cede al Canada, resta al quarto posto in classifica, l’ultimo utile per l’accesso alle semifinali, ma dovrà vincere l’ultimo match per non dover sperare nelle disgrazie altrui (e metterci comunque un pizzico di bravura).
L’ultima avversaria dell’Italia nella prima fase sarà la Svizzera, ancora imbattuta, con 8 successi in altrettanti match, ma che giocherà contro gli azzurri avendo già la certezza del primo posto. Seconda posizione aritmetica per il Canada, sconfitto finora soltanto dagli elvetici, con 7 affermazioni in 8 gare: i nordamericani affronteranno la Norvegia, rivale diretta degli azzurri per il passaggio alle semifinali.
Con 5 affermazioni in 9 match sale in terza posizione la Gran Bretagna, che dovrà sperare in una sconfitta di Italia o Norvegia domani per superare il round robin. Alle spalle degli scozzesi condividono la quarta posizione l’Italia e la Norvegia, a quota 4 vittorie in 8 partite. Sesta piazza per gli Stati Uniti, con 4 successi in 9 incontri: i nordamericani dovranno sperare in una serie di risultati favorevoli nell’ultima giornata per arpionare il quarto posto.
Fuori dai giochi ormai la Germania, settima con 3 successi in 8 sfide, ma una vittoria dei tedeschi all’ultima giornata, unita ad una sconfitta degli azzurri, estrometterebbe l’Italia dalle semifinali. Chiudono la graduatoria, appaiate all’ottavo posto con 2 vittorie in 8 incontri, infine, la Cina, la Svezia e la Cechia. Potrebbe però rivelarsi decisivo per gli azzurri domani un successo dei cinesi con i tedeschi.
CLASSIFICA CURLING MASCHILE OLIMPIADI 2026
1 Svizzera 8 vittorie (8 partite) Qualificata alle semifinali come prima
2 Canada 7 (8) Qualificato alle semifinali come seconda
3 Gran Bretagna 5 (9)
4 Italia 4 (8)
4 Norvegia 4 (8)
6 Stati Uniti 4 (9)
7 Germania 3 (8)
8 Cina 2 (8)
8 Cechia 2 (8)
8 Svezia 2 (8)