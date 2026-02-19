Curling, l’Italia sciupa le imprese con Svezia e Gran Bretagna alle Olimpiadi. Mouat si salva, colpaccio Norvegia

La giornata conclusiva del round robin era decisiva per determinare le ultime semifinaliste del torneo di curling maschile alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Nei fatti l’Italia aveva bisogno di battere la Svizzera per rientrare tra le magnifiche quattro, ma Joel Retornaz e compagni sono crollati al cospetto di una formazione invitta in questa edizione dei Giochi e che si è imposta in maniera perentoria per 9-5.

Addio sogni di gloria per la nostra Nazionale, che ha concluso la propria avventura casalinga con un bilancio di quattro vittorie (di lusso quelle ottenute contro Svezia e Gran Bretagna in avvio) e cinque sconfitte (dolorosissima e decisiva quella contro la Cina). La Gran Bretagna è riuscita a fare festa: Bruce Mouat e compagni attendevano i risultati delle partite odierne, sono stati favorevoli e così i Campioni del Mondo in carica avranno la possibilità di battagliare per salire sul podio.

L’ultima ammessa alla fase a eliminazione diretta è la Norvegia, che ha battuto il Canada per 8-6: nordamericani un po’ scarichi, già certi della seconda piazza, e scandinavi motivatissimi a prevalere per proseguire il proprio cammino. Si è dunque delineato il tabellone delle semifinali: l’imbattuta Svizzera (prima con 9-0) incrocerà la Gran Bretagna (quarta con 5-4), mentre il Canada (secondo con 7-2) se la dovrà vedere con la Norvegia (terza con 5-4).

RISULTATI CURLING OLIMPIADI OGGI

Svizzera vs Italia 9-5

Cechia vs Svezia 10-4

Norvegia vs Canada 8-6

Germania vs Cina 6-4

CLASSIFICA CURLING MASCHILE OLIMPIADI

1. Svizzera 9 vittorie, qualificata alle semifinali

2. Canada 7 vittorie, qualificata alle semifinali

3. Norvegia 5 vittorie (terza per avere battuto la Gran Bretagna nello scontro diretto), qualificata alle semifinali

4. Gran Bretagna 5 vittorie (quarta per aver perso contro la Norvegia nello scontro diretto), qualificata alle semifinali

5. USA 4 vittorie (1-1 negli scontri diretti con Italia e Germania, prima per DSC)

6. Italia 4 vittorie (1-1 negli scontri diretti con USA e Germania, seconda per DSC)

7. Germania 4 vittorie (1-1 negli scontri diretti con Italia e Germania, terza per DSC)

8. Cechia 3 vittorie

9. Svezia 2 vittorie (nona per aver battuto la Cina nello scontro diretto)

10. Cina 2 vittoria (decima per aver perso contro la Svezia nello scontro diretto)

TABELLONE CURLING MASCHILE OLIMPIADI

[1] Svizzera vs [4] Gran Bretagna

[2] Canada vs [3] Norvegia