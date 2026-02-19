Curling, l’Italia è fuori dalle Olimpiadi. Retornaz sbaglia troppo, la Svizzera fa piangere gli azzurri

L’Italia dice addio al sogno di qualificarsi alle semifinali del torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, perdendo contro la Svizzera con il punteggio di 9-5 nell’ultimo incontro del round robin. Gli azzurri erano obbligati a sconfiggere gli imbattuti elvetici per rientrare tra le prime quattro classificate e meritarsi l’accesso alla fase a eliminazione diretta, dopo che i due tiri iniziali avevano impedito di superare gli USA nella graduatoria del DSC e sperare in incroci favorevoli (leggasi ko di Norvegia e Germania, rispettivamente contro Canada e Cina).

Lo skip Joel Retornaz, il vice e lead Mattia Giovanella, il second Sebastiano Arman, il third Amos Mosaner sono andati in difficoltà già nelle battute iniziali contro gli scatenati rossocrociati, medaglia di bronzo agli ultimi Mondiali e capaci di infilare otto affermazioni consecutive in altrettanti incontri disputati sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo. La partita è stata di continua rincorsa e costellata da diversi errori, che hanno impedito di battagliare concretamente contro dei rivali in una condizione di forma davvero stellare e in stato di grazie in questa rassegna a cinque cerchi. Semplicemente Yannick Schwaller e compagni sono stati più forti ed è corretto ammetterlo.

La nostra Nazionale chiude la propria avventura con un bilancio di quattro vittorie e cinque sconfitte, al sesto in classifica: dopo le due imprese firmate in avvio contro la Svezia (Campioni Olimpici di Pechino 2022) e la Gran Bretagna (Campioni del Mondo in carica), la tavola sembrava essere apparecchiata per rientrare tra le migliori quattro formazioni e, invece, delle battute d’arresto dolorose, tra cui spicca quella contro la poco quotata Cina, hanno costretto a giocarsi il tutto per tutto contro una Svizzera apparsa inarrivabile. I rimpianti sono innumerevoli.

LA CRONACA DI ITALIA-SVIZZERA

La Svizzera si merita il vantaggio di aprire con il martello, mette pressione fin da subito agli azzurri, Retornaz va un po’ in confusione e con un ultimo tiro sporco mette gli avversari nella condizione di marcare due comodi punti. Una serie di bocciate libera il campo dopo tre sassi a testa in avvio di secondo end e si va per la nulla. L’Italia conserva l’hammer, ma ancora una volta gli errori vengono puniti dai rossocrociati, abili a strappare la mano e a issarsi sul 3-0.

Botta e risposta prima dell’intervallo (4-1), poi al ritorno sul ghiaccio finalmente si assiste a qualche lampo dei padroni di casa, che costruiscono un buon castello e riescono ad accorciare le distanze (4-3). La visione tattica del campo di gioco è però poco brillante nel settimo parziale, ci si mette nelle mani della Svizzera, che con dei tiri spumeggianti riesce a mettere a segno tre punti e a issarsi sul 7-3. Nei fatti la partita finisce lì.

Retornaz e compagni decidono di continuare a giocare e dimezzano il distacco nell’ottavo end (7-5), ma è solo un procrastinare la resa. La Svizzera non concede nulla, porta a casa due punti nella nona frazione e chiude agevolmente la contesa a proprio favore con il punteggio di 9-5, chiudendo il round robin da imbattuta ed eliminando l’Italia.

RISULTATI CURLING OLIMPIADI OGGI

Svizzera vs Italia 9-5

Cechia vs Svezia 10-4

Norvegia vs Canada 8-6

Germania vs Cina 6-4

CLASSIFICA CURLING MASCHILE OLIMPIADI

1. Svizzera 9 vittorie, qualificata alle semifinali

2. Canada 7 vittorie, qualificata alle semifinali

3. Norvegia 5 vittorie (terza per avere battuto la Gran Bretagna nello scontro diretto), qualificata alle semifinali

4. Gran Bretagna 5 vittorie (quarta per aver perso contro la Norvegia nello scontro diretto), qualificata alle semifinali

5. USA 4 vittorie (1-1 negli scontri diretti con Italia e Germania, prima per DSC)

6. Italia 4 vittorie (1-1 negli scontri diretti con USA e Germania, seconda per DSC)

7. Germania 4 vittorie (1-1 negli scontri diretti con Italia e Germania, terza per DSC)

8. Cechia 3 vittorie

9. Svezia 2 vittorie (nona per aver battuto la Cina nello scontro diretto)

10. Cina 2 vittoria (decima per aver perso contro la Svezia nello scontro diretto)

TABELLONE CURLING MASCHILE OLIMPIADI

[1] Svizzera vs [4] Gran Bretagna

[2] Canada vs [3] Norvegia