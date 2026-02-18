Curling: la Svizzera accede aritmeticamente alle semifinali femminili, tutto facile per la Svezia

Come sappiamo, l’Italia di Stefania Constantini e compagne è stata costretta a cedere il passo al Canada solo all’extra end in occasione dell’undicesima sessione del Round Robin valida per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, particolarmente significativa per aver dato un responso importante dagli altri match svoltisi in contemporanea.

Sì perché grazie alla vittoria contro la Danimarca, la Svizzera si è assicurata aritmeticamente il passaggio del turno, volando al secondo posto della classica al termine di una partita estremamente complicata, in cui le nordiche avevano rubato una preziosa mano da un punto, salvo poi arrendersi all’ultimo round, con tre sigilli messi a referto dalle elvetiche.

Tutto facile invece per la già qualificata Svezia, capace di superare la Cina con un mortifero 4-9 maturato in soli otto set. Discorso speculare per la Gran Bretagna (prossima avversaria delle azzurre) che, invece, ha avuto la meglio sul Giappone con il risultato finale di 9-3.

Quando manca di fatto un solo un’ultima serie di incontri, la Svezia e la Svizzera guardano tutti dall’alto attestandosi rispettivamente in prima (7 vittorie, due sconfitte) e seconda posizione (6-2). Bagarre invece subito dopo, con Canada (9 partite disputate), Corea del Sud e Stati Uniti (otto partite disputate) appaiati con cinque successi e tre K.O. Di seguito la classifica aggiornata.

CLASSIFICA ROUND ROBIN FEMMINILE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026