Curling, la Svezia vola da imbattuta alle Olimpiadi. Canada in crisi, la Svizzera vince il big match, USA ok

La Svezia prosegue il proprio cammino da imbattuta nel torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sconfiggendo l’Italia per 8-6: decisive le mani da un punto rubate proprio in apertura dell’incontro e al ritorno sul ghiaccio dopo l’intervallo. Anna Hasselborg e compagne hanno infilato la quarta vittoria consecutiva, mentre il quartetto guidato da Stefania Constantini è incappato nella quarta battuta d’arresto di fila e rimane in fondo alla classifica generale.

Le scandinave possono fare affidamento su un successo di margine della Svizzera, che ha sconfitto il Canada per 8-7 all’extra-end nella rivincita della finale degli ultimi due Mondiali vinti dalle nordamericane: Rachel Homan e compagne sono partite a razzo, rubando due mani consecutive e issandosi sul 4-0 dopo tre end, ma la compagine di Silvana Tirinzoni ha dimezzato lo svantaggio con una rubata (4-2 all’intervallo), ha ribaltato la situazione mettendo a segno quattro punti nel settimo parziale e festeggiando al supplementare.

Le Campionesse del Mondo sono in crisi: tre sconfitte in quattro partite disputate e settimo posto in condivisione con il Giappone (ko contro gli USA per 7-4) e la Gran Bretagna (a riposo). Le statunitensi hanno agganciato la Svizzera in seconda piazza, mentre la Danimarca ha prevalso sulla Corea del Sud per 6-3 e l’ha raggiunta in graduatoria con bilancio in parità (2-2). Ricordiamo che le prime quattro classificate al termine del round robin aperto a dieci squadre si qualificheranno alle semifinali.

RISULTATI CURLING OLIMPIADI OGGI

Svezia vs Italia 8-6

Danimarca vs Corea del Sud 6-3

USA vs Giappone 7-4

Svizzera vs Canada 8-7, extra-end

CLASSIFICA CURLING FEMMINILE OLIMPIADI

1. Svezia 4 vittorie (4 partite disputate)

2. Svizzera 3 vittorie (4 partite disputate)

2. USA 3 vittorie (4 partite disputate)

4. Cina 2 vittorie (3 partite disputate)

5. Danimarca 2 vittorie (4 partite disputate)

5. Corea del Sud 2 vittorie (4 partite disputate)

8. Gran Bretagna 1 vittoria (3 vittorie disputate)

9. Canada 1 vittoria (4 partite disputate)

9. Giappone 1 vittoria (4 partite disputate)

10. Italia 0 vittorie (4 partite disputate)