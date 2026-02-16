Curling, la Svezia osserva le vittorie di Svizzera e Corea alle Olimpiadi. L’Italia risorge, il Canada si rilancia

La Svezia svetta in testa alla classifica del torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 a punteggio pieno con sei vittorie all’attivo e un vantaggio di due affermazioni nei confronti di Corea del Sud, Svizzera e USA. Anna Hasselborg e compagne hanno riposato questa sera, osservando da lontano alle vittorie di due immediate inseguitrici.

La Svizzera ha regolato la Gran Bretagna per 10-6 nel big match, facendo la differenza con tre punti messi a segno nel settimo end e quattro punti piazzati nel nono parziale. Le vicecampionesse del mondo sono state emulate dalla Corea del Sud, che ha avuto la meglio di misura sulla Cina (10-9) con i due punti che nel decimo end sono valsi il sorpasso.

Gli USA sono rimasti a quota quattro affermazioni perché hanno perso contro l’Italia per 7-2: prima gioia per Stefania Constantini e compagne, che si sono rialzate dopo aver inanellato cinque sconfitte di fila, anche se purtroppo è ininfluente per sperare di qualificarsi alle semifinali. Il Canada ha prevalso sul Giappone per 9-6 e si è rilanciato, agganciando la Danimarca e portandosi a -1 dal terzetto al secondo posto.

RISULTATI CURLING OLIMPIADI OGGI

Svizzera vs Gran Bretagna 10-6

Italia vs USA 7-2

Corea del Sud vs Cina 10-9

Canada vs Giappone 9-6

CLASSIFICA CURLING FEMMINILE OLIMPIADI 2026

1. Svezia 6 vittorie (6 partite disputate)

2. Corea del Sud 4 vittorie (6 partite disputate)

2. Svizzera 4 vittorie (6 partite disputate)

2. USA 4 vittorie (6 partite disputate)

5. Canada 3 vittorie (6 partite disputate)

5. Danimarca 3 vittorie (6 partite disputate)

7. Cina 2 vittorie (6 partite disputate)

7. Gran Bretagna 2 vittorie (6 partite disputate)

9. Italia 1 vittoria (6 partite disputate)

9. Giappone 1 vittoria (6 partite disputate)