Curling: cadono i britannici nella sessione pomeridiana alle Olimpiadi, tutto facile per il Canada

Siamo reduci da un’ottava sessione davvero ardua per il curling maschile azzurro. Joel Retornaz compagni sono stati infatti sconfitti in sette end dal fanalino di coda Cina, capace di pasteggiare sui nostri portacolori con il risultato di 4-11, punteggio che frena la rincorsa verso le tante sperate semifinali, oggi ancora più distanti.

Ma come sono andati gli altri match svoltisi in contemporanea con quello degli italiani? Nella pista B il Canada si è reso artefice di una sfida abbastanza agevole, in cui ha battuto con un secco 2-8 la Cechia, costretta a chiudere i battenti con due end di anticipo. Quinto successo per i canadesi, al momento secondi in solitaria nel Round Robin.

Decisamente più combattuta invece la sfida tra la Gran Bretagna e la Norvegia, dove a spuntarla sono stati i nordici, i quali hanno svoltato la disputa all’ottavo end con una mano rubata da due punti che gli ha consentito di amministrare l’ultimo round, dove è arrivato l’ultimo timbro per il 6-7 finale. Ancora una sconfitta invece per la Svezia, stavolta caduta al cospetto della Germania per 3-7.

Quando mancano soltanto quattro sessioni alla fine del Round Robin, la svizzera prosegue il suo percorso netto costellato da cinque vittorie su cinque, seguita da Canada (5-1), Gran Bretagna (4-2) e Stati Uniti (4-2). Inseguono dunque Norvegia (3-2) ed Italia (3-3). Le ultime tre sfide saranno quindi fondamentali. Di seguito la classifica aggiornata.

CLASSIFICA ROUND ROBIN CURLING MASCHILE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026