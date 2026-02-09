Cricket, l’Italia non sfigura nello storico esordio ai Mondiali T20, ma la Scozia si impone nettamente

All’Eden Gardens di Calcutta, in India, si rivela decisamente amaro l’esordio assoluto dell’Italia ai Mondiali T20 di cricket: gli azzurri incassano una sonora sconfitta per mano della Scozia, a sua volta battuta nel primo incontro dalle Indie Occidentali. Nel match odierno, invece, i britannici si impongono in maniera schiacciante, per 207/4 (20.0)-134/10 (16.4), portando a casa il successo con un margine di ben 73 runs.

L’Italia vince il sorteggio e sceglie di lanciare, ma la prestazione offensiva degli scozzesi è di assoluto livello, mentre gli azzurri non riescono ad essere incisivi, facendo cadere alla fine solamente 4 wickets. Nel finale dell’innings d’attacco, inoltre, la Scozia incrementa ancora il run rate, che alla fine sarà di 10.35, chiudendo così l’azione offensiva a quota 207 runs.

Gli azzurri, che forse pagano l’emozione dell’esordio iridato, hanno le polveri bagnate in attacco, almeno nel primo over, quando cade subito il primo wicket e nelle prime 4 palle non ci sono runs. L’Italia si scuote e pare riprendersi negli overs successivi, avvicinando anche il run rate degli scozzesi e restando in partita almeno fino a metà dell’innings d’attacco.

Nella seconda parte, però, gli azzurri calano, cresce l’intensità degli scozzesi ed i wickets iniziano a cadere uno dopo l’altro. Sebbene l’Italia fosse già lontana dal risultato della Scozia, il decimo wicket cade dopo 16.4 overs e l’attacco dell’Italia si esaurisce a quota 134 runs (run rate 8.04, net run rate 6.70), con 20 palle potenziali da giocare, costringendo gli azzurri ad incassare una sconfitta severa nelle dimensioni, con 73 runs di vantaggio per gli scozzesi ed un net run rate di -3.650 per l’Italia.

MONDIALI CRICKET T20 2026

Gruppo C

Risultati

Indie Occidentali-Scozia 182/5 (20.0)-147 (18.5) Le Indie Occidentali vincono per 35 runs

Inghilterra-Nepal 184/7 (20.0)-180/6 (20.0) L’Inghilterra vince per 4 runs

Scozia-Italia 207/4 (20.0)-134/10 (16.4) La Scozia vince per 73 runs

Classifica

Gruppo C

1 Indie Occidentali 2 punti (1 partita)

2 Scozia 2 (2)

3 Inghilterra 2 (1)

3 Nepal 0 (1)

5 Italia 0 (1)