Cricket
Cricket, l’Italia si prepara all’esordio assoluto ai Mondiali T20 contro la Scozia
Lunedì 9 febbraio, alle 6.30 italiane, si scriverà una pagina storica del cricket azzurro: all’Eden Gardens di Calcutta, in India, ci sarà l’esordio assoluto dell’Italia ai Mondiali T20. L’avversaria di turno sarà la Scozia, già battuta dagli azzurri nel corso del torneo continentale di qualificazione alla rassegna iridata.
L’Italia arriva all’appuntamento con l’esordio iridato assoluto nelle migliori condizioni possibili, grazie a quattro vittorie consecutive negli ultimi match amichevoli, rispettivamente con Irlanda, Namibia, Canada ed Emirati Arabi Uniti. Gli azzurri proveranno a centrare quella che sarebbe una vittoria storica.
La Scozia, arrivata all’ultimo momento alla rassegna iridata da ripescata dopo la rinuncia del Bangladesh, è stata sconfitta all’esordio dalle Indie Occidentali, offrendo comunque una buona prestazione contro una delle squadre più attrezzate del girone. Si preannuncia una sfida aperta, anche se gli scozzesi precedono gli azzurri nel ranking.