Cricket
Cricket, Pakistan e Nuova Zelanda colgono il secondo successo ai Mondiali T20
Nella quarta giornata dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, non scende in campo il Girone C, quello dell’Italia, con gli azzurri che scenderanno nuovamente in campo giovedì 12 contro il Nepal. Due gli incontri validi per il Girone A, uno per il Girone D.
Nel Girone A nuova affermazione del Pakistan, che regola gli Stati Uniti con lo score di 190/9 (20.0)-158/8 (20.0), imponendosi per 32 runs, e resta a punteggio pieno, mentre si rilanciano, grazie alla vittoria odierna, i Paesi Bassi, che superano la Namibia per 159/3 (18.0)-156/8 (20.0), conquistando la vittoria per 7 wickets.
Nel Girone D, invece, la Nuova Zelanda bissa il successo dell’esordio e centra una vittoria schiacciante contro gli Emirati Arabi Uniti, liquidati per 175/0 (15.2)-173/6 (20.0), incamerando l’affermazione per 10 wickets e chiudendo i conti con oltre 4 overs d’anticipo.
MONDIALI CRICKET T20 2026
Risultati
Paesi Bassi-Namibia 159/3 (18.0)-156/8 (20.0) I Paesi Bassi vincono per 7 wickets
Nuova Zelanda-Emirati Arabi Uniti 175/0 (15.2)-173/6 (20.0) La Nuova Zelanda vince per 10 wickets
Pakistan-Stati Uniti 190/9 (20.0)-158/8 (20.0) Il Pakistan vince per 32 runs
Classifiche
Gruppo A
1 Pakistan 4
2 India 2
3 Paesi Bassi 2
4 Namibia 0
5 Stati Uniti 0
Gruppo D
1 Nuova Zelanda 4
2 Sudafrica 2
3 Afghanistan 0
4 Emirati Arabi Uniti 0
5 Canada 0