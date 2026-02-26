CiclismoStrada
Coppa Italia delle Regioni 2026, le classifiche dopo due tappe in Sardegna
Al termine della seconda tappa del Giro della Sardegna 2026 di ciclismo su strada sono state aggiornate le quattro classifiche principali della Coppa Italia delle Regioni: nella generale passa al comando Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step) con 52 punti, davanti a Davide Donati (Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies) e Nicolò Garibbo (Team Ukyo), appaiati a quota 40.
Lo stesso Garofoli comanda anche nella graduatoria riservata ai giovani, nella quale svetta con 35 punti, precedendo Tommaso Dati (Team Ukyo), con 23, ed ancora Donati, con 20. Tra gli scalatori condividono il primo posto il già citato Dati e Cristian Remelli (General Store-Essegibi-F.lli Curia), a pari merito con 20 punti, mentre Andrea Pietrobon (Team Polti VisitMalta) è terzo con 15.
Nella classifica a squadre comanda la MBH Bank CSB Telecom Fort, con 41 punti, davanti alla General Store-Essegibi-F.lli Curia, con 32, ed alla Bardiani CSF 7 Saber, con 26. Il Giro della Sardegna conta altre tre tappe: Cagliari-Tortolì (168,3 km), Arbatax-Nuoro (152,8 km) e Nuoro-Olbia (183,6 km).
CLASSIFICA INDIVIDUALE
1) Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step) – 52 punti
2) Davide Donati (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies) – 40 punti
3) Nicolò Garibbo (Team Ukyo) – 40 punti
4) Filippo Zana (Soudal Quick-Step) – 32 punti
5) Tommaso Dati (Team Ukyo) – 24 punti
CLASSIFICA GIOVANI
1) Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step) – 35 punti
2) Tommaso Dati (Team Ukyo) – 23 punti
3) Davide Donati (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies) – 20 punti
CLASSIFICA SCALATORI
1) Tommaso Dati (Team Ukyo) – 20 punti
2) Cristian Remelli (General Store – Essegibi – F.lli Curia) – 20 punti
3) Andrea Pietrobon (Team Polti VisitMalta) – 15 punti
CLASSIFICA A SQUADRE
1) MBH Bank CSB Telecom Fort – 41 punti
2) General Store – Essegibi – F.lli Curia – 32 punti
3) Bardiani CSF 7 Saber – 26 punti