Ciclismo, Wout Van Aert farà il suo debutto stagionale alla Omloop Nieuwsblad

La Visma | Lease a Bike ha annunciato il ritorno di Wout Van Aert. Dopo l’infortunio riportato a inizio gennaio all’Exact Cross di Mol, il belga sarà al via della Omloop Nieuwsblad, che si disputerà questo sabato e sarà anche la prima classica sul pavé della stagione. Il belga si era procurato un grave infortunio alla caviglia, ma è riuscito a recuperare e farà così il suo debutto stagionale.

Da capire sicuramente il ruolo che avrà Van Aert, che comunque dovrebbe essere il capitano. Una Visma che ha deciso di portare per la Omloop, corridori esperti come Christophe Laporte ed Edoardo Affini. Ci sarà poi il britannico Matthew Brennan, che si è messo in luce più volte negli sprint. Completano l’organico poi corridori molto affidabili come Axel Zingle, Per Strand Hagenes e Timo Kielich.

Van Aert non sarà al via invece poi domenica della Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Il capitano designato sarà Laporte, ma attenzione ovviamente ancora a Brennan, che rappresenterà un’alternativa importante. Insieme a loro saranno presenti Axel Zingle e Timo Kielich e ci saranno anche Filippo Fiorelli ed il giovane Pietro Mattio. L’ultimo convocato è Matisse Van Kerckhove.

Martedì 3 marzo alla Samyn Classic tornerà in gara ancora Van Aert, che sarà al debutto in questa corsa che non ha mai affrontato in carriera. Sarà sempre presente Christophe Laporte, che va a completare dunque la tripletta di gare in una settimana. Oltre a loro ci saranno Per Strand Hagenes, Pietro Mattio e Matisse Van Kerckhove, Loe van Belle e Aldo Taillieu.