Ciclismo, Jonathan Milan aggiunge due corse in Belgio al proprio calendario

Finora è stato un inizio di stagione decisamente positivo per Jonathan Milan. Il velocista italiano della Lidl-Trek ha già ottenuto ben cinque vittorie in questo primo mese e, visto proprio l’ottimo momento di forma, ha deciso di aggiungere due corse al proprio calendario, che prevede alcuni grandi obiettivi come la Milano-Sanremo, la Parigi-Roubaix e la maglia ciclamino al Giro d’Italia.

Il friulano ha cominciato la stagione con la gare nella penisola arabica. Prima la doppia vittoria in Arabia Saudita all’AlUla Tour e poi il tris di successi allo UAE Tour, vincendo in entrambe le corse la classifica a punti. Un inizio dunque davvero eccellente di 2026 per il velocista italiano, che ha perso un solo sprint finora, quello della quarta tappa dell’AlUla Tour, quando è stato battuto da Matteo Malucelli.

Seguendo questa scia positiva, Milan ha deciso dunque di aggiungere due corse al suo calendario. Infatti come riportato da Domestique Cycling, il corridore della Lidl-Trek sarà al via ad inizio marzo alla Kuurne-Bruxelles-Kuurne, classica belga che vedrà al via molti dei migliori sprint al mondo. Dopo questa corsa, per Milan ci sarà l’appuntamento con la Tirreno-Adriatico e poi con la Milano-Sanremo.

Dopo le corse italiane, Milan sarà ancora protagonista nelle classiche belghe con la Flanders Fields (l’ex Gent-Wevelgem) e la Dwars Door Vlaanderen, che è la seconda corsa aggiunta nel proprio calendario dall’italiano. Successivamente toccherà alla Parigi-Roubaix e poi come detto il Giro d’Italia, dove Milan sarà certamente il velocista di punta, con l’obiettivo di conquistare la maglia ciclamino.