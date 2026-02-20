Pirmin Werner sorprende i cinesi nelle qualificazioni degli aerials. Roth promosso col brivido alle Olimpiadi

Dopo le fitte nevicate degli ultimi giorni, che avevano portato a una serie di rinvii, si sono finalmente potute disputare le qualificazioni degli aerials maschili a Livigno. Turno preliminare per questa disciplina dello sci freestyle, che nel primo pomeriggio assegnerà le medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ormai entrate nel weekend conclusivo.

Il miglior punteggio del turno è stato firmato dallo svizzero Pirmin Werner, bronzo iridato in carica che ha stampato il punteggio di 122.17, lasciandosi così alle spalle i quotatissimi cinesi Guangpu Qi (120.80 per il Campione Olimpico di Pechino 2022 e due volte Campione del Mondo) e Xindi Wang (118.10). Il primo turno di qualificazione ha promosso anche il canadese Lewis Irving (117.70), lo statunitense Connor Curran (117.26) e l’ucraino Oleksandr Okipniuk (112.67).

Lo svizzero Noé Roth, Campione del Mondo in carica, è stato costretto al Q2, riuscendo a meritarsi l’approdo all’atto conclusivo con l’ultimo riscontro utile (111.06). Promossi anche i cinesi Tianma Li (127.50) e Jiaxu Sun (118.55), il canadese Emile Nadeau (112.67), gli statunitensi Christopher Lillis (111.76) e Derek Krueger (111.95).