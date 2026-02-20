Jole Galli ci prova, ma il sorpasso non arriva alle Olimpiadi. Sorpresa nello skicross: Naeslund non vince!

Jole Galli si era presentata con grandi ambizioni allo skicross delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, potendo sciare sulle nevi della sua Livigno e con l’obiettivo di andare a caccia di una medaglia, traguardo potenzialmente nelle sue corde considerando la vittoria ottenuta tre settimane fa in una prova di Coppa del Mondo in Val di Fassa e con all’attivo sei podi negli ultimi dodici mesi nel massimo circuito internazionale itinerante.

Dopo il decimo riscontro cronometrico nel seeding round, la 30enne è riuscita a superare due turni (splendido sorpasso ai danni dell’austriaca Katrin Ofner nell’ultimo settore dei quarti di finale) e si è qualificata alle semifinali. L’azzurra ha saputo leggere bene le insidiose strutture iniziali e ne è uscita in maniera convincente, ma si è trovata subito davanti la svedese Sandra Naeslund e la svizzera Fanny Smith: la nostra portacolori ha provato a insidiare l’elvetica e a tratti era anche veloce, tanto da fare pensare a un possibile sorpasso, ma l’avversaria è stata brava a chiudere tutte le porte e ha relegato la padrona di casa in terza posizione.

Jole Galli si è dovuta accontentare di disputare la finale B ed è caduta prendendo una spigolata su un salto. La 30enne è comunque riuscita a rialzarsi ed è giunta al traguardo senza apparenti problemi fisici, terminando la propria avventura a cinque cerchi all’ottavo posto (meglio del decimo conseguito a Pechino 2022), dietro alla svizzera Talina Gantenbein, alla francese Jade Grillet Aubert e all’altra rossocrociata Sixtine Cousin. Le speranze dell’Italia di conquistare una medaglia nello skicross sono tutte nelle mani di Simone Deromedis, che domani sarà indubbiamente tra i pretendenti per salire sul podio.

La medaglia d’oro è finita al collo della tedesca Daniela Maier, che ha giganteggiato nell’atto conclusivo: la 29enne, bronzo iridato in carica, ha saputo battere con grande sagacia tattica e delle linee ben impostate la quotatissima Fanny Smith (Campionessa del Mondo) e soprattutto Sandra Naeslund, grande favorita della vigilia che si è dovuta accontentare del terzo posto da Campionessa Olimpica di Pechino 2022 e da dominatrice di questa annata agonistica.