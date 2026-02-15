Conegliano vince con le seconde linee, Sillah e Adigwe brillanti in Serie A1. Perugia retrocede

Conegliano aveva già matematicamente conquistato il primo posto nella regular season della Serie A1 di volley femminile con due turni di anticipo e ormai non poteva più inseguire l’obiettivo di chiudere da imbattuta, dunque la partita sul campo di Perugia non aveva più di tanto da dire per le Campionesse d’Europa. Daniele Santarelli ha deciso di operare un ampio turnover per affrontare il fanalino di coda di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso.

Le Campionesse d’Italia si sono imposte per 3-1 (25-18; 21-25; 25-17; 26-24) grazie all’ottimo supporto di tutte le riserve: la schiacciatrice Fatoumatta Sillah (22 punti), l’opposto Merit Adigwe (12), il martello Nika Daalderop (14), la regista Jenna Ewert (4), le centrali Marina Lubian (5) e Matilde Munarini (7), il libero Serena Scognamillo (80% di ricezione positiva).

Riposo totale per la schiacciatrice Gabi e il libero Monica De Gennaro, mentre sono state impiegate parzialmente la bomber Isabelle Haak (11 punti tra terzo e quarto set), la regista Joanna Wolosz (qualche scambio tra terzo e quarto parziale), la centrale Sarah Fahr (titolare nel terzo, 4 punti), il martello Zhu Ting (2 punti nel quarto). Tra le fila delle ospiti le migliori sono state Beatrice Gardini (20 punti), Alessia Fiesoli (11) e Nika Markovic (9).

Conegliano svetta in testa alla classifica generale con 69 punti, sette lunghezze di vantaggio nei confronti di Scandicci e dieci su Milano alla vigilia dell’ultima giornata di regular season. Perugia è invece matematicamente retrocessa in Serie A2: ultimo posto con 15 punti, Monviso e Cuneo (a quota 20 prima delle partite odierne) sono inarrivabili.