Paola Egonu infiamma il derby, Milano travolge Busto Arsizio e ipoteca il terzo posto in Serie A1

Milano ha dominato il derby contro Busto Arsizio valido per la 25ma giornata della Serie A1 di volley femminile, imponendosi con uno schiacciante 3-0 (25-17; 25-20; 25-14) alla E-Work Arena in appena 69 minuti di gioco. Le meneghine hanno reagito al buon avvio delle padrone di casa (8-4), hanno ribaltato la situazione e hanno dominato il primo set. L’allungo decisivo nel secondo parziale è invece arrivato sul 16-15, prima di giganteggiare senza problemi in una terza frazione a senso unico.

Le ragazze di coach Stefano Lavarini hanno conquistato la diciannovesima vittoria stagionale in campionato e hanno agganciato Scandicci al secondo posto in classifica generale: le toscane ospiteranno Macerata nella giornata di domenica 15 febbraio, un successo per 3-0 o 3-1 permetterebbe alla Savino Del Bene di blindare la seconda piazza e relegherebbe la lombarda in terza posizione. La Numia non potrà più essere attaccata da Novara e Chieri, ormai lontane otto lunghezze quando mancano un paio di giornate al termine della regular season.

Busto Arsizio si complica la rincorsa all’ottavo posto, l’ultimo che garantisce la qualificazione ai playoff scudetto: le Farfalle saranno obbligate a battere San Giovanni in Marignano all’ultima giornata e sperare nei passi falsi di Firenze, che potrebbe già chiudere ogni discorso espugnando Bergamo per 3-0 o 3-1 domani pomeriggio.

Prestazione maiuscola da parte di Paola Egonu, che ha messo a segno 23 punti (3 muri) con il 67% in fase offensiva. L’opposto ha ben giocato in diagonale con Francesca Bosio, la quale ha sfruttato al meglio anche la verve delle schiacciatrici Rebecca Piva (11) ed Elena Pietrini (9), da annotare i 7 punti della centrale Anna Danesi affiancata in reparto da Hena Kurtagic (4). Tra le fila delle padroni di casa le migliori sono state Josephine Obossa (9), Melanie Parra (7) e Valeria Battista (7).