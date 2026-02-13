Giovanni Franzoni in gigante alle Olimpiadi! Non è un’improvvisata: tutti i precedenti e un argento mondiale…

L’avventura di Giovanni Franzoni alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 non si è conclusa con la disputa delle discipline veloci: dopo aver conquistato la medaglia d’argento in discesa libera, aver chiuso al settimo posto nella combinata a squadre (aveva firmato il miglior crono in discesa, ma Alex Vinatzer non è riuscito a concretizzare in slalom) e aver terminato il superG in sesta posizione, il 24enne sarà impegnato in un’ultima prova sulla pista Stelvio di Bormio.

Il bresciano è infatti stato selezionato per il gigante, che andrà in scena sabato 14 febbraio (prima manche alle ore 10.00, seconda alle ore 13.30): un velocista si cimenterà tra le porte larghe insieme ad Alex Vinatzer, Luca De Aliprandini e Tobias Kastlunger. Era un’ipotesi che avevamo già paventato alla vigilia dei Giochi, dopo che il nostro portacolori aveva vinto il superG di Wengen e la discesa libera di Kitzbuehel. Non si tratta di una chiamata in stile spot, ma ha una fondata base tecnica, considerando che si è cimentato più volte in gigante.

Giovanni Franzoni ha disputato quattro giganti durante la stagione di Coppa del Mondo in corso: 32mo a Soelden (a 20 centesimi dalla qualificazione alla seconda manche), non portò a termine la prima manche a Copper Mountain, 51mo a Beaver Creek (a 1.09 secondi dal superare il taglio) e 40mo ad Adelboden (la top-30 era distante 88 centesimi). Tra l’altro il bresciano è il Campione Italiano di specialità: conquistò il titolo tricolore lo scorso 4 aprile a Moena, il giorno dopo l’infortunio occorso a Federica Brignone.

L’unica volta a punti in Coppa del Mondo risale all’8 gennaio 2022, quando fu 24mo ad Adelboden. Vanno però ricordate due top-20 ai Mondiali: 14mo proprio a Cortina d’Ampezzo nel 2021 e 20mo a Saalbach dodici mesi fa (era il 14 febbraio 2025). Senza dimenticarsi della medaglia d’argento conquistata ai Mondiali juniores nel 2021 a Bansko, quando venne preceduto per 72 centesimi dall’austriaco Lukas Feurstein.