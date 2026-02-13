Sci alpino, scelti i 4 gigantisti olimpici dell’Italia. C’è anche Giovanni Franzoni!

Non è ancora finita l’avventura di Giovanni Franzoni a Bormio per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’Italia ha infatti comunicato la composizione del quartetto che prenderà parte allo slalom gigante maschile di sci alpino in programma domani (prima manche alle ore 10.00, seconda alle 13.30), e nell’elenco figura anche il nome del vice-campione olimpico di discesa libera.

Franzoni, già impegnato in questa rassegna a cinque cerchi nelle due gare della velocità (oltre alle prove cronometrate) e anche nella manche di discesa della combinata a coppie, si cimenterà anche tra le porte larghe con l’obiettivo di testare il suo attuale livello in una specialità che gli ha regalato poche soddisfazioni da quando frequenta la Coppa del Mondo.

La rivelazione stagionale dello sci alpino italiano disputerà il gigante olimpico sulla Stelvio insieme ad Alex Vinatzer, Luca De Aliprandini e Tobias Kastlunger. A conti fatti l’Italia si presenterà al via della gara con un quartetto non ideale, perché risultati alla mano i quattro azzurri più competitivi tra le porte larghe sarebbero Vinatzer, De Aliprandini, Filippo Della Vite e Giovanni Borsotti.

Della Vite e Borsotti non sono stati però convocati per le Olimpiadi, infatti i tecnici dovevano selezionare dieci uomini complessivi da portare a Bormio per tutte le gare maschili di sci alpino. Grande curiosità a questo punto per vedere come si comporterà Franzoni in gigante, dopo le tante energie spese negli ultimi dieci giorni in velocità sulla Stelvio.