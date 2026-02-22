Come sta Kamila Sellier, la pattinatrice dello short track tagliata con la lama

Migliorano le condizioni della polacca Kamila Sellier, atleta dello short track caduta nel corso dei quarti di finale dei 1500 metri femminili alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, riportando nella circostanza un brutto taglio al volto nel contatto con la lama di un’avversaria.

Nella carambola, infatti, la polacca era stata colpita dal pattino della statunitense Kristen Santos-Griswold, e nella dinamica del contatto era stata trascinata a terra anche Arianna Fontana: la classe 2000 era stata poi portata via in barella sanguinante per una vistosa ferita al volto.

Con un post sui social, poi è stata la stessa Sellier a rassicurare sulle proprie condizioni di salute dopo lo spavento subito: “So che un giorno guarderò questa foto e ricorderò che sono più forte di quanto avessi mai creduto. Grazie per tutte le vostre parole di sostegno, volevo solo farvi sapere che sto abbastanza bene“.