Ranking ATP (16 febbraio 2026): De Minaur guadagna due posizioni, Darderi ad un passo dalla top20

Nella mattinata di lunedì 16 febbraio 2026 è stato pubblicato un nuovo aggiornamento del ranking ATP, che vede sempre al comando lo spagnolo Carlos Alcaraz con 13.150 punti davanti all’azzurro Jannik Sinner con 10.300 e al serbo Novak Djokovic con 5280. Da segnalare in top10 l’exploit dell’australiano Alex De Minaur, che ha trionfato a Rotterdam balzando dall’ottavo al sesto posto ed eguagliando il suo miglior piazzamento di sempre in classifica.

Stabile in quinta piazza con 4405 punti Lorenzo Musetti, ancora fermo ai box per l’infortunio muscolare rimediato a Melbourne durante il quarto di finale degli Australian Open, mentre completano il quadro dei migliori dieci Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Ben Shelton e Alexander Bublik. Di seguito la graduatoria ATP aggiornata nella top10:

RANKING ATP TOP10

Lunedì 16 febbraio 2026

1. Carlos Alcaraz 13150 punti

2. Jannik Sinner 10300 punti

3. Novak Djokovic 5280 punti

4. Alexander Zverev 4605 punti

5. Lorenzo Musetti 4405 punti

6. Alex de Minaur 4250 punti

7. Felix Auger-Aliassime 4230 punti

8. Taylor Fritz 4220 punti

9. Ben Shelton 4050 punti

10. Alexander Bublik 3405 punti

Restano in otto i tennisti italiani nella top100 del ranking ATP di singolare, con Flavio Cobolli che conserva il suo status di numero 3 d’Italia dall’assalto di Luciano Darderi, che ha ritoccato il suo best ranking arrivando in finale a Buenos Aires e attestandosi in 21ma piazza. Perdono terreno purtroppo Lorenzo Sonego, da 60° a 65°, e Matteo Arnaldi che crolla dal 72° all’85° posto.

ITALIANI NEI PRIMI 100

2. Jannik Sinner 10300 punti

5. Lorenzo Musetti 4405 punti

20. Flavio Cobolli 1955 punti

21. Luciano Darderi 1904 punti

57. Matteo Berrettini 910 punti

65. Lorenzo Sonego 850 punti

85. Matteo Arnaldi 665 punti

94. Luca Nardi 629 punti