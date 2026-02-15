ATP Rotterdam 2026, De Minaur travolger Auger-Aliassime e vince il torneo

Dopo le due sconfitte in finale negli ultimi due anni, Alex de Minaur riesce finalmente a trionfare nell’ATP 500 di Rotterdam. I ko erano arrivati prima con Sinner e poi con Alcaraz, mentre oggi l’australiano ha sconfitto nettamente il canadese Felix Auger-Aliassime in due set con il punteggio di 6-3 6-2 in appena un’ora e diciotto minuti di gioco. Per de Minaur è l’undicesimo titolo della carriera, mentre Auger-Aliassime vede interrompere la sua striscia di imbattibilità che durava anche dal torneo vinto di Montpellier la scorsa settimana.

Un buonissimo rendimento al servizio per de Minaur, che ha vinto il 76% dei punti con la prima ed il 65% con la seconda, colpo con cui ha invece sofferto tantissimo Auger-Aliassime (appena il 30%). Sono stati dieci i vincenti dell’australiano mentre otto quelli del canadese, che ha invece commesso ventisei errori non forzati contro i diciotto dell’australiano.

De Minaur non riesce a sfruttare subito una palla break e nei primi game il match segue l’andamento dei turni di servizio. Il break arriva nel sesto game per l’australiano, che così allunga nel primo set. Il numero otto del mondo non concede nulla nei proprio turni in battuta e va a chiudere sul 6-3.

In avvio di secondo set si resta in equilibrio, ma dal 2-2 termina il match di Auger-Aliassime. De Minaur strappa a zero il servizio prima nel quinto gioco e poi successivamente anche nel settimo gioco. L’australiano chiude il match senza concedere palle break e si prende il set sul 6-2, conquistando il titolo a Rotterdam.