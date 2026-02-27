Combinata nordicaSport Invernali
Combinata nordica, Herola brucia Lamparter in volata nell’Individual Compact di Bad Mitterndorf
Va in archivio con la vittoria in volata di Ilkka Herola l’Individual Compact sperimentale di Bad Mitterndorf, valevole come terzultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica. Quest’oggi ha fatto il suo debutto assoluto nel circuito maggiore il format di gara con salto da trampolino di volo e a seguire un segmento di fondo sulla distanza dei 7,5 chilometri.
Seconda vittoria individuale della carriera in Coppa del Mondo per il trentenne finlandese, reduce dalla doppia medaglia olimpica (bronzo nella Gundersen con salto da Large Hill e argento nella Team Sprint) conquistata ai Giochi di Milano Cortina 2026, che ha recuperato sugli sci stretti i 12 secondi che lo separavano dal leader Johannes Lamparter dopo il segmento di salto bruciando poi il padrone di casa austriaco allo sprint conclusivo.
Il 24enne tirolese può comunque ritenersi abbastanza soddisfatto per il risultato odierno, che gli consente di consolidare il pettorale giallo mettendo una seria ipoteca sulla conquista della Sfera di Cristallo. Podio completato in terza piazza dal tedesco Johannes Rydzek, che ha regolato il gruppone degli inseguitori battendo in volata il norvegese Einar Luraas Oftebro quasi al fotofinish.
Quinto posto per il dominatore delle gare olimpiche italiane Jens Luraas Oftebro, autore di una buona rimonta nel fondo dalla dodicesima posizione ma ormai troppo staccato da Lamparter in classifica generale quando mancano solamente due eventi individuali al termine della Coppa del Mondo.